Российский 'след' и угрозы: Тринчер попала в громкий скандал из-за нового хита

Оказалось, что автором нового трека певицы был музыкант, который живет в Москве и продолжает работать с российскими артистами.

Украинская певица Анна Тринчер оказалась в эпицентре громкого скандала после выхода нового трека "Маргарита". Выяснилось, что автором песни является уроженец Донецка Владимир Курто, который уже длительное время проживает в Москве и во время полномасштабной войны продолжает сотрудничать с российскими артистами.

Журналисты портала МУЗВАР, которые обратились к команде исполнительницы за разъяснениями по ситуации, заявили, что в итоге столкнулись с угрозами, а в список создателей песни тут же внесли изменения - вместо Курто автором стали указывать Сергея Назарова.

В PR-команде Анны Тринчер в официальном комментарии фактически подтвердили, что автором песни является именно Курто. От имени певицы заявили, что права на песню якобы были приобретены еще в 2021 году у украинского правообладателя, и что о связях автора с Россией им ничего не было известно, хотя указанная информация все же имеется в открытом доступе.

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"Анна не приобретала песню непосредственно у автора. Соглашение было заключено с правообладателем. Анна никогда не была лично знакома с автором, не имела с ним никакого контакта, не сотрудничала с ним и не участвовала в создании этой композиции. Анна никогда не приобрела бы эту песню, если бы на тот момент было известно, что ее автор связан с Россией или сотрудничает с российской музыкальной индустрией… Наша позиция остается неизменной: мы поддерживаем, создаем и популяризируем исключительно украинский контент и максимально ответственно относимся к выбору авторов и происхождению творческого материала", - заявили в PR-команде Тринчер.

По данным СМИ, Владимир Курто, который изначально был указан автором нового трека Тринчер, с 2017 года живет в Москве. Он работал руководителем студии Григория Лепса и после начала полномасштабной войны продолжил работать с российскими артистами.

По словам журналистов портала МУЗВАР, в период подготовки публикации о сложившейся ситуации редакция начала получать угрозы от команды певицы.

"Все имеющиеся аудиозаписи, видеоматериалы и скриншоты уже переданы в соответствующие правоохранительные органы для предоставления правовой оценки указанным обстоятельствам и предотвращения любых возможных противоправных действий", - говорится в публикации.

Напомним, в клипе на песню "Маргарита" Анны Тринчер снялись украинские звезды Владимир Ярославский, Григорий Решетник, Оксана Гутцайт, Александр Педан и Дмитрий Коляденко.

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