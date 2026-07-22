В Париже найден мертвым 'вербовщик', который связан с делом Джеффри Эпштейна

Даниэль Сиад работал в модельном агентстве и годами искал молодых девушек для "вечеринок Эпштейна".

Тело 69-летнего Даниэля Сиада, чье имя тысячи раз фигурировало в деле Джеффри Эпштейна, было обнаружено в пригороде Парижа. Как пишет Skynews, прокуратура начала расследование для установления причины смерти.

В понедельник вечером мертвого Сиада на кухне нашла 28-летняя женщина, которая жила с ним. Якобы, она пыталась провести массаж сердца, однако безрезультатно.

СМИ сообщают, что причиной смерти стала остановка сердца. Но будет проведена посмертная экспертиза.

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Что известно о Даниэле Сиаде

Сиад признал, что знакомил Эпштейна с моделями, однако утверждал, что не получал от них жалоб. Он был одним из немногих жителей Франции, против которых велось расследование в связи з делом Эпштейна. Сиад утверждал, что не знал, чем на самом деле занимается этот американский финансист, которого обвинили в торговле людьми и многих преступлениях. Считается, что Эпштейн подверг насилию сотни несовершеннолетних и молодых женщин, а среди обвиняемых в содействии его преступлениям фигурируют люди, связанные с миром модельного бизнеса.

Дело Эпшетйна – последние новости

Напомним, что Эпштейн покончил с собой в нью-йоркской тюрьме в августе 2019 года, де он ожидал суда. В мае этого года суд в США обнародовал записку, которую он, вероятно, мог написать незадолго до смерти. В тексте говорится, что он сам выбрал "время прощания".

Расследование дела продолжается. В конце прошлого года Министерство юстиции США опубликовало тысячи документов из дела. Хотя сотни страниц в них были отредактированы. Файлы Эпштейна содержат фотографии лиц, посещавших частный остров финансиста, где, как считается могли происходить преступления. На фото много известных людей, включая 42-го президента США Билла Клинтона и певца Майкла Джексона.

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