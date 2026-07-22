Илон Маск бросил вызов Нолану, анонсировав свою версию 'Одиссеи' от ИИ

Новое заявление миллиардера стало продолжением его публичной критики одной из самых ожидаемых экранизаций.

Американский миллиардер Илон Маск объявил о намерении до конца года создать собственный полнометражный фильм по мотивам "Одиссеи" Гомера с помощью искусственного интеллекта Grok Imagine, разработанного его компанией xAI.

О соответствующих планах техномагнат сообщил в своей социальной сети X, репостнув сгенерированный ИИ ролик.

"До конца этого года Grok Imagine создаст полнометражный фильм по "Одиссее", который будет исторически точным и верно отражать творчество Гомера", - написал Маск.

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Илон Маск не раскрыл подробностей будущего проекта, в том числе информацию о производстве и длительности фильма. При этом он поддержал предложение одного из пользователей выделить 100 миллионов долларов Мелу Гибсону, чтобы тот создал экранизацию "Одиссеи" с максимально точным воссозданием исторических деталей - от кораблей и оружия до диалогов на древнегреческом языке.

Идея Маска о собственной версии "Одиссеи" появилась на фоне его публичной критики фильма Кристофера Нолана с Мэттом Деймоном в главной роли. Миллиардер негативно отреагировал на выбор темнокожей актрисы Люпиты Нионго на роль Елены Троянской. В ответ на обвинения, что такой кастинг якобы не соответствует замыслу Гомера, Маск заявил, что Нолан "потерял свою честность". А на предположение о том, что режиссер мог выбрать такой состав актеров из-за опасений обвинений в расизме, миллиардер ответил коротко: "Правда".

Напомним, ранее УНИАН писал, что "Одиссея" Нолана нарвалась на критику за искажение первоисточника.

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