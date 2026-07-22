Замороженный йогурт или мороженое: эксперты объяснили, что полезнее для здоровья

Начинка и размер порции также имеют значение.

Замороженный йогурт и мороженое остаются одними из самых популярных десертов в жаркое время года. Многие люди считают, что замороженный йогурт является более полезной альтернативой из-за более низкого содержания жира и калорий. Однако, как пишет Health, при выборе между этими десертами стоит учитывать несколько важных нюансов.

Замороженный йогурт – это сливочный десерт на молочной основе, похожий на мороженое, но приготовленный с использованием йогуртовых культур, которые придают ему характерный кисловатый вкус.

Репутацию "более здорового" продукта он получил прежде всего благодаря тому, что обычно содержит меньше жира и калорий, чем мороженое. Чаще всего замороженный йогурт изготавливают из ферментированного нежирного молока, тогда как основу мороженого составляет смесь жирных сливок и цельного молока, что увеличивает содержание жира и калорий.

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Замороженный йогурт также часто ассоциируют с похудением и пользой для здоровья кишечника. В то же время эксперты отмечают, что различные виды этого десерта могут существенно отличаться по составу. В некоторых случаях мороженое может быть лучшим выбором, чем замороженный йогурт, и наоборот. Это зависит от ингредиентов продукта и способа его употребления.

Содержит ли замороженный йогурт пробиотики

Не весь замороженный йогурт является источником пробиотиков. Большинство продуктов, которые продаются в магазинах и специализированных заведениях, изготавливаются из пастеризованного молока. В ходе пастеризации уничтожаются потенциально вредные бактерии, но при этом погибают и полезные микроорганизмы. Поэтому после этого процесса в продукт добавляют живые культуры.

Исследования показывают, что многие пробиотические бактерии, в частности молочнокислые бактерии, которые часто используются в производстве замороженного йогурта, могут выдерживать низкие температуры и оставаться стабильными при хранении, говорится в статье, посвященной физико-химическим, микробиологическим и микроструктурным характеристикам замороженного йогурта.

В то же время, по данным Национальных институтов здравоохранения, количество пробиотиков в различных видах замороженного йогурта может существенно различаться.

Пищевая ценность продуктов

По данным Министерства сельского хозяйства США, сравнение порции ванильного замороженного йогурта и ванильного мороженого показывает, что первый обычно содержит значительно меньше калорий и жира. Это связано с тем, что его чаще всего изготавливают из нежирного или обезжиренного молока. Зато мороженое имеет более высокую калорийность из-за большего содержания жира.

В то же время замороженный йогурт нередко содержит больше углеводов и сахара, чем мороженое. Эксперты объясняют это тем, что производители часто добавляют сахар в продукты с пониженным содержанием жира, чтобы улучшить вкус и текстуру. Кроме того, сахар помогает сбалансировать естественный кисловатый вкус замороженного йогурта.

Какой десерт лучше подходит для контроля веса

Благодаря более низкой калорийности и примерно такому же содержанию белка, как в мороженом, замороженный йогурт обычно считается лучшим выбором для тех, кто пытается похудеть.

Для похудения важно создать дефицит калорий, и в этом могут помочь продукты с меньшей калорийностью, в частности замороженный йогурт.

Начинки могут иметь большее значение, чем сам десерт

Сам по себе замороженный йогурт может быть менее калорийной альтернативой обычному мороженому. Однако во многих заведениях предлагают разнообразные начинки, которые могут существенно увеличить калорийность десерта.

Например, шоколадная помадка, арахисовая паста и конфеты могут добавить к порции сотни лишних калорий.

Тем, кто хочет похудеть или просто выбрать менее калорийный вариант, стоит обратить внимание на более легкие добавки, например свежие фрукты.

Еще больше интересного о мороженом

Ранее диетологи дали совет, когда лучше съесть мороженое, чтобы снизить уровень сахара в крови. По словам специалистов, на реакцию уровня сахара в крови влияют такие факторы, как размер порции, состав мороженого, возраст и история заболеваний.

Также ученые назвали популярную добавку в мороженом и йогуртах, которая разрушает кишечник и приводит к диабету. Отмечалось, что она повышает проницаемость кишечника и может привести к диабету 2-го типа.

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