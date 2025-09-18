Лазерная система Израиля прошла испытания и будет интегрирована до конца года.

Министерство обороны Израиля сообщило, что лазерная система противоракетной обороны "Железный луч" успешно завершила испытания и будет готова к оперативному использованию позже в этом году. Система предназначена для уничтожения ракет, минометных снарядов, самолетов и беспилотников, пишет Reuters.

"Железный луч" является совместной разработкой компаний Elbit Systems и Rafael Advanced Defense Systems. Он дополнит существующие израильские системы обороны - "Железный купол", "Пращу Давида" и "Стрелу", которые уже успешно перехватывают ракеты, запущенные боевиками ХАМАС, "Хезболлой" и хуситами.

Преимущества лазерной системы:

значительно более низкая стоимость по сравнению с классическими ракетами-перехватчиками (ракета стоит от $50 000);

мгновенное поражение малых и быстрых целей на коротких и средних дистанциях;

полная оперативная конфигурация подтверждена испытаниями на юге Израиля.

"Теперь, когда эффективность "Железного луча" доказана, ожидается значительный скачок в возможностях противовоздушной обороны", - заявило министерство обороны Израиля.

Генеральный директор МО Израиля Амир Барам назвал систему "первой в мире мощной лазерной системой перехвата, которая достигла полной операционной зрелости".

Глава Rafael Юваль Штайниц добавил, что Iron Beam "несомненно, станет революционной системой с беспрецедентным влиянием на современную войну".

Elbit Systems также работает над воздушными лазерами, способными стратегически изменить возможности противовоздушной обороны.

Первые системы будут интегрированы в военную противовоздушную оборону страны к концу этого года, открывая новую эру в защите от ракетных угроз.

"Железный луч" - что известно

Как сообщал УНИАН, новая израильская лазерная система ПВО под названием Iron Beam ("Железный луч") способна сбивать ракеты со скоростью света и предназначена для развертывания на поле боя.

Iron Beam был разработан как более дешевая альтернатива для работы рядом со знаменитым израильским "Железным куполом".

Лазерная система дополнит уже существующие системы противоракетной обороны Израиля, включающие в себя "Стрелу-2", "Стрелу-3", "Пращу Давида" и "Железный купол".

