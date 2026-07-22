Netflix перезапустит хитовую комедию 'Из 13 в 30'

Сценарий и дата выхода пока неизвестны.

Компания Netflix приступила к работе над новой экранизацией фильма "13 Going on 30" ("Из 13 в 30"), который был популярен в начале 2000-х годов.

Как пишет Variety, на днях известных актрис Дженнифер Гарнер и Джуди Грир снова заметили вместе на съемочной площадке. Говорят, что Харнер, которая когда-то сыграла роль Дженни Ринк (подростка, волшебным образом перенесшегося в свою 30-летнюю жизнь), уже будет в качестве исполнительного продюсера.

"Я пойду, посмотрю, не посадят ли меня куда-нибудь. Возможно, я могла бы появиться на заднем плане в какой-нибудь сцене", – в шутку отметила актриса.

Видео дня

Однако позже инсайдеры сообщили, что Дженнифер всё же оказалась в кадре. К слову, Netflix пока официально не подтвердил актёрский состав картины, а сценарий держится в секрете. Режиссёром фильма станет Бретт Хейли.

Кстати, в апреле Гарнер отмечала, что поддерживает перезапуск комедии спустя 22 года после её выхода. Тогда она сказала об этом так:

"Это первый из многих случаев, когда кто-то предложил мне перезапуск, поэтому мне стало казаться, что я не хочу, чтобы это произошло без моего участия".

К слову, "Из 13 в 30" вышел в 2004 году. Тогда режиссером был Гэри Виник, а главные роли сыграли Дженнифер Гарнер, Марк Раффало, Джуди Грир и другие актеры. Комедия стала довольно успешной и собрала в кинотеатрах 96 млн долларов, при том что бюджет составлял 37 млн долларов.

Напомним, ранее стало известно, что сиквел "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном снова перенесли.

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