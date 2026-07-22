Рок-хит 1968 года не теряет популярности спустя 50 лет: в чем его секрет

Композиция считается одной из самых недооцененных в творчестве коллектива.

Рок-песня 1968 года "Anyone for Tennis" британской группы Cream продолжает оставаться любимой у поклонников спустя более полувека после выхода. Композиция считается одной из самых недооцененных в творчестве коллектива, который многие называют первой и одной из величайших рок-супергрупп в истории, пишет журнал Parade.

В состав Cream входили Эрик Клэптон, Джек Брюс и Джинджер Бейкер. В отличие от привычного для группы блюз-рокового и психоделического звучания, "Anyone for Tennis" объединила элементы фолк-рока, джазовые барабаны и легкую, запоминающуюся мелодию.

Песню Клэптон написал вместе с художником и автором текстов Мартином Шарпом.

Видео дня

Песня "Anyone for Tennis" - что важно знать

Изначально композицию записали во время работы над альбомом Wheels of Fire, однако в пластинку она не вошла, поскольку была создана для саундтрека к фильму The Savage Seven.

Хотя сама картина не получила большого успеха, песня смогла заявить о себе самостоятельно. В 1968 году она попала в Billboard Hot 100, где достигла 64-го места, а также вошла в чарты Канады и Великобритании. Несмотря на распад Cream в том же году, "Anyone for Tennis" не была забыта и продолжает находить новых поклонников.

На официальном YouTube-канале группы композиция до сих пор собирает теплые отзывы, а пользователи Reddit называют ее одной из самых недооцененных песен, записанных во время сессий Wheels of Fire.

Напомним, ранее УНИАН писал, какой хит 1986 года считается одним из лучших треков для отдыха.

Вас также могут заинтересовать новости: