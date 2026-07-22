Все очень плохо: турист поделился горьким опытом поездки в один из самых высокогорных городов мира

Мужчина признал, что он недооценил ситуацию во время подготовки к поездке.

Многие туристы, отправляясь в путешествие в место своей мечты, нередко недооценивают проблемы, которые могут возникнуть у них в процессе. Чего только стоят горе-альпинисты, ежегодно гибнущие на Эвересте.

Вот и американский тревел-журналист и режиссер Билл Како не учел все необходимые нюансы, отправляясь в перуанский Куско – один из самых высокогорных жилых городов мира, расположенный на высоте около 3 400 метров.

"Я думал, что готов к жизни на высоте 11 тысяч футов. Я ошибался. Начну с признания: когда меня предупреждали о высоте в Куско в Перу, я вежливо кивал, улыбался и тут же игнорировал все их слова. "Со мной все будет в порядке", – говорил я себе. Насколько все может быть плохо? Спойлер: очень плохо", – констатирует мужчина.

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По его словам, только прилетев в Куско, он вдохнул местный насыщенный свежий воздух и решил, что ему не о чем беспокоиться. И его абсолютно не смутил вопрос сотрудницы отеля, которая поинтересовалась, не ощущает ли он еще высоту.

Услышав от него отрицательный ответ, тем не менее, девушка провела Билла к столику рядом со стойкой регистрации, где были разложены бесплатные средства от горной болезни. Днем рекомендовалось выпить чай из листьев коки, из которых также делается кокаин, а вечером – мунью, или андский мятный чай, поскольку он не содержит кофеина.

"Подражая Тони Монтане (герой фильма "Лицо со шрамом" в исполнении Аль Пачио – ред.), я схватил пакетик коки, бросил его в горячую воду и решил, что только что сделал себя неуязвимым", – вспоминает мужчина.

Однако уже во время первой прогулки по усеянным лестницами холмистым улицам Куско, он начал ощущать дискомфорт. Поначалу он предпочитал не обращать на это внимание, мол, "подумаеш, задышка, просто не нужно спешить". Но на следующий день он проснулся с легкой головной болью и сильно потрескавшимися губами.

"Меня предупреждали, что высота может вызвать обезвоживание, но я не ожидал такого. Я быстро выпил две бутылки воды, намазался бальзамом для губ и отправился в лобби за еще одной порцией чая из листьев коки. Все еще полный решимости исследовать мир, я отправился по улицам в поисках архитектуры инков, древних руин и крепкого кофе, который мог бы развеять усталость. Я поднимался по бесконечным лестницам и шел по горным дорогам, чтобы добраться до Саксайуамана, руин цитадели инков XV века, возвышающейся над городом. Все это время мое тело словно кричало: "Зачем ты это с нами делаешь?" Но я продолжал идти вперед. Отрицание работает... пока не перестанет работать", – рассказывает Билл.

На третий день в Куско мужчина чувствовал себя разбитым, но через "не хочу" отправился на запланированную ранее экскурсию в Мачу-Пикчу. И тут пришло облегечение – снизившись всего на 400 метров, он почувствовал себя намного лучше. Однако по возвращению в Куско все неприятные симптомы вернулись: головная боль, поверхностное дыхание и усталость.

"К тому моменту, когда я сошел с поезда – с полным желудком и несколькими выпитыми писко сауэрами – мне просто хотелось свернуться калачиком и позволить темноте поглотить меня. Вернувшись в отель, я вспомнил то, что мне сказали при регистрации: они предлагают бесплатный кислород для гостей, страдающих горной болезнью. Тогда мне это показалось забавным, как причудливая уловка, призванная добавить немного местного колорита для туристов. Теперь это звучало как спасение", – вспоминает Билл.

Вскоре ему прямо в номер привезли полноразмерный медицинский кислородный баллон. Одновременно фельдшер проверил его уровень кислорода – всего лишь 85% при норме 95-100% для взрослого человека.

Однако кислород был лишь временной мерой, поскольку утром мужчина снова чувствовал себя плохо. Единственным облегчением для него было то, что это был день вылета из Куско.

"Я никогда еще так не радовался возможности просто посидеть в герметичной кабине самолета и подышать этим чудесным рециркулированным воздухом. Мое время в Куско не было расслабляющим. Оно не оставило меня отдохнувшим. Но это и не было целью", – отметил он.

Одновременно Билл добавил, что он не сожалеет о путешествии, даже несмотря на все пережитые неудобства.

"Бывают и такие моменты, когда пьешь коктейль, а за окном проплывают Анды, когда сквозь туман виднеется Мачу-Пикчу, когда поешь с группой незнакомцев в вагоне поезда, – и понимаешь, что все это часть "платы за впечатления". И иногда эта плата – небольшое кислородное голодание", – констатировал он.

Поездка в Перу – советы туристам

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты Condé Nast Traveler распросили бывалых туристов и местных жетелей, когла лучше всего отправляться в Мачу-Пикчу.

В свою очередь эксперты Lonely Planet посоветовали обратить внимание на перуанскую гастрономию, ведь столица страны "Лима быстро становится одной из величайших гастрономических столиц мира".

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