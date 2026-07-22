В Украине резко подорожала аренда жилья: самый большой взлет – в прифронтовых регионах

Аренда домов в Харькове подорожала сразу на 82%.

В Украине аренда квартир за полгода подорожала на 15%, а домов – на 29%. Наибольший рост арендных ставок зафиксирован в Харькове (+40%) и Запорожье (+33%), говорится в исследовании "OLX Недвижимость", которое имеется в распоряжении УНИАН.

В первом полугодии 2026 года количество активных объявлений о долгосрочной аренде квартир сократилось на 5%. В то же время активность соискателей существенно выросла: в среднем на одно объявление приходится более 15 откликов, что на 30% больше, чем в начале года. На этом фоне медианная стоимость аренды по Украине увеличилась на 15%.

Больше всего за полгода подорожала аренда однокомнатных квартир в Харькове (+40%) и Запорожье (+33%). Заметный рост также зафиксирован в Сумах (+27%), Одессе (+26%) и Тернополе (+22%). В то же время в Виннице, Житомире и Херсоне медианная стоимость аренды осталась на уровне начала года. Лидером по стоимости аренды однокомнатной квартиры традиционно остается Ужгород.

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Долгосрочная аренда домов

В первом полугодии сегмент долгосрочной аренды домов продемонстрировал рост. Количество активных объявлений увеличилось на 13%, а среднее количество откликов на одно объявление выросло на 9%. Медианная стоимость аренды домов по Украине выросла на 29% и достигла 45 000 грн.

Лидером по стоимости аренды домов остается Киев, где медианная цена составляет 112 026 грн (+7% за полгода). Больше всего подорожала аренда в Харькове (+82%), Тернополе (+77%) и Днепре (+67%). В то же время в Луцке, Ривне и Хмельницком цены остались на уровне начала года, тогда как наиболее заметное снижение зафиксировано в Николаеве (-33%) и Ивано-Франковске (-21%).

Аренда жилья в Украине – последние новости

Во Львове за год выросли цены на аренду квартир. По данным портала недвижимости ЛУН, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры во Львове достигла 23 тысяч гривень в месяц, что на 28% больше, чем год назад.

По результатам исследования "OLX Недвижимость", в целом по стране за год существенно выросла стоимость аренды жилья. Наибольший рост медианной стоимости аренды однокомнатных квартир за год наблюдался в Запорожской области – на 60% – и составляет 8 000 гривень в месяц.

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