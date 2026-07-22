Австрия превратила дом Гитлера в ловушку для неонацистов

Теперь сторонники "нового мирового порядка" получат возможность подробно объяснить властям, почему их так заинтересовал именно этот дом.

В доме, где в 1889 году родился Адольф Гитлер, официально начал работу полицейский участок. Как пишет издание The Independent, таким образом местные власти надеются избавиться от потока "паломников" и лишить само здание символической привлекательности для неонацистов.

Дом, расположенный в городе Браунау-ам-Инн в Австрии недалеко от границы с Германией, долгое время находился в частной собственности, а до последнего времени там работала благотворительная организация, помогавшая людям с инвалидностью. В 2017 году австрийское государство принудительно выкупило объект, а уже через два года объявило о намерении реконструировать его под полицейский участок. Непосредственные работы по переоборудованию начались в 2023 году.

Как отмечает издание, ещё до реконструкции об историческом значении здания напоминал лишь камень из бывшего концлагеря Маутхаузен, установленный рядом с надписью "Никогда больше фашизм". На фасаде же теперь появилась лишь вывеска "Полиция".

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Руководитель исторического департамента Министерства внутренних дел Австрии Штефан Мльцох пояснил, что главная цель проекта заключается в изменении восприятия этого места.

"Цель состояла в том, чтобы предотвратить любые ассоциации с Адольфом Гитлером и лишить это место его мистического ореола", – подчеркнул чиновник.

Известно, что Гитлер прожил в этом доме всего несколько недель после рождения, после чего его семья переехала. Несмотря на это, на протяжении десятилетий здание оставалось местом, куда приезжали сторонники неонацистских взглядов. По словам местных властей, в настоящее время такие случаи происходят значительно реже и носят единичный характер.

Мэр Браунау-ам-Инн Йоханнес Вайдбахер, входивший в комиссию по определению будущего здания, рассказал, что изначально рассматривались как благотворительное, так и административное назначение объекта. В итоге от идеи вернуть сюда благотворительную организацию отказались, ведь это сделало бы здание слишком открытым для широкой публики.

"Думаю, в целом жители Браунау восприняли это и могут с этим смириться", – сказал мэр.

Впрочем, решение властей вызвало и критику. Как говорится в публикации, Мемориальный комитет Маутгаузена, представляющий бывших узников концлагеря, считает полицейский участок неудачным использованием исторического здания. Представитель организации Роберт Айтер убежден, что следовало бы сильнее акцентировать внимание на преступлениях нацистского режима.

"Мир не забудет, где родился самый массовый убийца в истории. Записи в Википедии не изменятся", – сказал он.

Другие мрачные места планеты

Как писал УНИАН, "мрачный туризм" становится все более популярным, люди сознательно посещают места с трагическим прошлым. Среди таких локаций – лагерь смерти в Освенциме, Чернобыль, Мемориал 11 сентября в Нью-Йорке, поля смерти в Камбодже.

Также мы рассказывали о крошечном карибском острове возле Кюрасао, который с виду похож на тропический рай, но имеет мрачную историю. В XVII веке он служил карантинной зоной для африканских рабов, а сейчас там сохранились старые могилы и обломки кораблей.

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