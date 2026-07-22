На рынке обвалились цены на арбузы: сколько стоит килограмм

Арбузов слишком много, и продавцы вынуждены продавать его по низкой цене.

Из-за избыточного предложения товара цены на арбузы на рынке опустились уже до 15-17 гривень за килограмм оптом. Это – уровень цен 2024 года, отмечают обозреватели Столичного рынка.

"Фермеры в этом году наступают на одни и те же грабли с арбузами. Хотели заработать – а получилось, как всегда", – говорится в видео.

В прошлом году на арбузах удалось заработать – тогда средняя цена килограмма плода составляла 25 гривень. Соответственно, фермеры увеличили площади под арбузами и, как следствие, столкнулись с серьезным избытком товара в этом году.

Видео дня

"Скоро поступит арбуз, выращенный в открытом грунте, через две недели его станет ещё больше – и цена обвалится ещё ниже. Зато покупатель будет доволен", – говорят обозреватели.

Отметим, что такое волнообразное ценообразование характерно не только для рынка арбузов. Так, в позапрошлом году существенно подорожали овощи борщевого набора, что побудило фермеров расширять под ними посевные площади. В результате в 2025 году эти овощи резко подешевели и продавались по себестоимости.

Ягоды и фрукты в Украине – главные новости

С начала июля на рынке резко упала цена на голубику – килограмм стоил 400 гривень, тогда как сейчас ягоду продают в среднем по 135 гривень. Месяц назад за килограмм голубики просили аж 600 гривень, или в 4,5 раза больше, чем сейчас.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка отметил, что в конце июля – начале августа самые низкие цены в этом сезоне в Украине будут на персики, а вот абрикосы вряд ли могут подешеветь ещё больше, чем сейчас.

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