Фронтальная или вертикальная: какая стиральная машина лучше справляется с пятнами

Эксперты по бытовой технике сравнили стиральные машины с вертикальной и фронтальной загрузкой. Оказывается, дело не только в удобстве: разные машинки нужны для разных типов одежды.

Покупка стиральной машины – серьезное вложение, поэтому перед выбором стоит разобраться, чем отличаются модели с вертикальной и фронтальной загрузкой. Как пишет The Spruce, разница заключается не только в расположении дверцы, но и в самом принципе стирки.

По словам специлистов, машины с вертикальной загрузкой используют активатор – специальный стержень или диск внутри барабана, который интенсивно перемешивает белье. Фронтальные модели очищают вещи иначе: барабан вращается, а одежда многократно поднимается и падает, что обеспечивает бережную, но эффективную стирку.

Эксперты отмечают, что активатор особенно хорошо справляется с сильными загрязнениями. Он помогает быстрее удалить грязь с плотных тканей, таких как джинса, полотенца, рабочая одежда, спортивная форма и вещи для отдыха на природе.

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Современные модели с активатором также предлагают несколько режимов перемешивания белья, сокращают время стирки и при этом значительно бережнее относятся к ткани, чем старые машины такого типа.

Специалисты подчеркивают, что эффективность зависит не столько от конструкции машины, сколько от типа одежды, которую приходится стирать.

Если речь идет о сильно загрязненных вещах – рабочей форме, одежде после сада, подстилках для домашних животных или плотных тканях, модель с активатором действительно может справиться быстрее благодаря более интенсивному механическому воздействию.

Однако современные фронтальные машины не уступают по качеству стирки. Они удаляют загрязнения за счет более длительного замачивания, постоянного движения воды и перекатывания белья в барабане.

Какую стиральную машину выбрать: с фронтальной или вертикальной загрузкой?

Если вы чаще стираете деликатные ткани – шелк, трикотаж, тонкие футболки, нижнее белье или спортивную одежду, лучше подойдет фронтальная машина. Она бережнее относится к волокнам и снижает риск растяжения или повреждения ткани.

Если же основную часть стирки составляют джинсы, плотные куртки, рабочая одежда, медицинская форма или другие тяжелые вещи, стиральная машина с вертикальной загрузкой и активатором станет более практичным выбором.

В итоге эксперты советуют ориентироваться не на распространенное мнение о том, что один тип лучше другого, а на собственные привычки и то, какие вещи вы стираете чаще всего.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, когда дешевле всего стирать.

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