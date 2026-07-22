23 июля киевлян ждет замечательная летняя погода

В столице будет комфортное тепло, без дождей.

В четверг, 23 июля, погода порадует киевлян роскошным летним теплом. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в столице будет свежо, температура снизится до +13°...+15°, а днем ожидаются комофортные +22°...+24°. Переменная облачность, без осадков.

Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление 743-745 мм ртутного столба.

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Во Львове в четверг будет переменная облачность. Ночью +11°, днем +23°, дождь.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +12°, днем +22°, дождь.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью +12°, днем +23°.

В Тернополе 23 июля ночью +11°, днем +22°, переменная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +11°, днем +21°.

В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +10°, днем +22°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем будет +26°, переменная облачность, дождь.

В Черновцах в четверг - ясно, ночью +12°, днем +24°.

В Виннице завтра будет +11°...+22°, ясно.

В Житомире в четверг ночью +11°, днем +21°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+22°, переменная облачность.

В Черкассах завтра ночью +15°, днем +23°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +24°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +14°...+24°.

В Одессе 23 июля - пасмурно, температура ночью +19°, днем +24°, дождь и гроза.

В Херсоне в четверг ночью будет +18°, днем +25°, пасмурно, дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +17°, днем +23°, дождь.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +25°, переменная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +22°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +15°, днем +24°.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +24°, переменная облачность.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, +18°...+25°, дожди.

В Краматорске завтра будет переменная облачность, температура ночью +16°, днем +28°.

В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +17°, днем +28°.

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