Командующий Сил беспилотных систем ВСУ рассказал, какие возможности оно раскрывает.

Украина уже владеет лазерным оружием, будучи пятой страной с такими возможностями. Оно носит название "Тризуб", заявил командующий Сил беспилотных систем ВСУ, полковник Вадим Сухаревский. Этот вид вооружения позволяет сбивать вражеские цели, в частности, самолеты, на расстоянии более двух километров, передает "Интерфакс".

"Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если я не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер", - заявил он. И подчеркнул, что СБС близки к тому, чтобы усилить и масштабировать "лазерные возможности" Украины.

"Он [лазер] действительно работает, он действительно есть", - заявил Сухаревский.

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Другое из заявление командующего СБС

Полковник также отметил, что в Украине активно развивается программа так называемого "дрона-матки", который, в свою очередь, несет на себе другие — более легкие ударные дроны.

"Носители FPV, с глубиной занесения более 70 км. Они несут 2 FPV под собой и реально выступают ретранслятором и поражают глубинные объекты противника. Как по мне, это действительно прорыв", - рассказал Сухаревский.

Ранее УНИАН сообщал, что ВСУ за полгода 2024 года получили от государства в шесть раз больше БПЛА, чем за весь прошлый год. По словам Сухаревского, эта тенденция идет к наращиванию.

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