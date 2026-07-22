Каменское получило первый из 17 новых трамвайных вагонов, – мэр Белоусов

В город Каменское Днепропетровской области поступил первый из 17 новых трамвайных вагонов, которые город получит благодаря победе во всеукраинском конкурсе "Городской общественный транспорт Украины–ІІ". Вагон уже вышел на линию для прохождения обкатки и вскоре начнет перевозить пассажиров по маршруту №1, сообщил в Facebook городской голова Андрей Белоусов.

"По условиям конкурса, 80% стоимости новых вагонов оплачивает Европейский инвестиционный банк, а остальные 20% – городской бюджет. Благодарен предприятию "Камет-Сталь" группы "Метинвест", которое оказало городу помощь в софинансировании закупки трамвайных вагонов", – написал мэр.

По словам Белоусова, вагоны изготовила украинская компания "Татра-Юг". Вагон имеет низкий пол, широкие двери, комфортабельный салон с климат-контролем и камерами видеонаблюдения. В соответствии с современными требованиями вагон оборудован пандусом.

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"К тому же новая техника потребляет значительно меньше электроэнергии", – добавил мэр.

Всего в рамках этого проекта город должен получить 17 таких вагонов. Ожидается, что до конца года должны поступить 6 единиц, остальные 11 – уже в следующем году.

По словам Белоусова, сейчас по улицам Каменского курсируют 20 трамваев, и в течение 2026–2027 годов городские власти планируют обновить подвижной состав на 85%.

"Каменское – один из немногих городов страны, который сохранил и продолжает развивать своё трамвайное хозяйство. Ежегодно мы перевозим около 10 миллионов пассажиров, 70% из которых – льготники. Поэтому вывод на линии новых инклюзивных вагонов имеет чрезвычайно важное социальное значение для всего сообщества", – добавил городской глава.

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