Такие стрижки - идеальный вариант для женщин с редкими волосами.

Любая женщина хочет выглядеть сногсшибательно, но далеко не каждой удается выиграть в генетическую лотерею. Девушки с тонкими и редкими волосами делают все, чтобы локоны казались гуще, а стрижка может помочь добиться желаемого. Рассказываем, какие стрижки визуально утолщают тонкие волосы даже без укладки.

Какая стрижка делает тонкие волосы гуще - топ-5 вариантов

Волнистые слои

Эта стрижка без укладки подходит женщинам, у которых волосы вьются от природы, также можно ее сделать, если вы привыкли ложиться спать в бигудях или пользоваться плойкой, но тогда придется укладывать локоны. Волнистые кудри создают объем, а слои, накладываясь друг на друга, добавляют пышности.

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Многослойный боб с челкой на бок

Когда стилисты говорят о том, какие стрижки добавляют объема тонким волосам, они всегда упоминают "боб". Все потому что эта прическа универсальна, одинаково хорошо смотрится и на локонах до плеч, и на более коротких. Главное - стричь его слоями, а челку сделать на бок, тогда за счет текстуры волосы будут выглядеть гуще, а косая челка смягчит черты лица.

Гладкий прямой боб

Если не знаете, какую стрижку сделать на тонкие волосы, чтобы был объем, можете присмотреться к "бобу" на ровном срезе. Такой вариант стрижки визуально тоже делает волосы гуще за счет отсутствия рваных концов. Прямой срез всегда визуально добавляет объема, а если еще и сделать мелирование, то волосы точно будут казаться более густыми.

Рваные слои с челкой

Еще один вариант удачной стрижки для тонких волос - "лохматые" слои с челкой. Желательно стричь локоны по шею и правильно накладывать слои, создавая текстуру и вид взлохмаченных прядей. Рваные пряди произведут эффект объема и густоты, а челка будет аккуратно обрамлять лицо.

Рваное пикси

Очень популярная в последние годы стрижка, которая подходит практически всем. Кроме того, она действительно добавляет объема локонам, так как техника ее выполнения - рваные слои. Пикси можно даже не укладывать, а если очень захочется - достаточно будет набрать немного пенки и взъерошить локоны.

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