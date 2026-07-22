Нацбанк ослабил гривню к доллару: официальный курс валют на четверг

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,07 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 23 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,77 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,07 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 3 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,76/44,79 грн/долл., а к евро – 51,07/51,08 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 22 июля вырос на 1 копейку и составил 44,95 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,46 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне снизился на 2 копейки и составил 51,42 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,81 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" не изменился и составлял 44,90 гривни за доллар, а курс евро в банке также остался на прежнем уровне и составлял 51,45 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,30 гривни, а евро – по курсу 50,45 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: