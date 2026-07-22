Людям, родившимся в эти дни, нумерологи предсказывают богатство и успех

Нумерология по-прежнему остается популярным способом самопознания.

Нумерологи утверждают, что дата рождения человека может влиять на его финансовое будущее, карьеру и черты характера, пишет Times of India.

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По словам сторонников этой практики, определенные числа несут "высокие вибрации", которые якобы способствуют успеху и богатству.

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Наибольшие шансы разбогатеть имеют те, кто родился в такие дни:

Родившиеся 1, 10, 19 или 28 числа

Таких людей считают прирожденными лидерами. Им приписывают уверенность, амбициозность и готовность рисковать, поэтому они якобы склонны к предпринимательству и ведению собственного бизнеса.

Родившиеся 8, 17 или 26 числа

Этих людей ассоциируют с финансовой сообразительностью, дисциплиной и настойчивостью. Считается, что богатства они достигают благодаря долгосрочному планированию и терпению.

Родившиеся 3, 12, 21 или 30 числа

Таких людей описывают как хороших коммуникаторов и творческих личностей, которые якобы успешно реализуются в сфере образования, шоу-бизнеса и СМИ.

Родившиеся 5, 14 или 23 числа

С этими датами связаны сразу две характеристики: гибкость, быстрое мышление и умение замечать возможности раньше других – а также финансовая стабильность, ответственность и успех на руководящих должностях.

Ранее мы писали о людях, рожденных в даты, которые по нумерологии символизируют несокрушимость и боевой дух. Речь идет о тех, кто появился на свет 4, 13, 22, 31, а также 9, 18 или 27 числа – таким людям приписывают дисциплину, выносливость и способность не сдаваться после неудач.

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