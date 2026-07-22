В Беларуси внезапно заявили, что нападение со стороны Украины больше не готовится

Также глава Минобороны Беларуси заявил, что страны НАТО также не собираются нападать на республику.

Военно-политическая обстановка вокруг Беларуси остается спокойной. Об этом завил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, отвечая на вопросы журналистов.

"Отслеживая деятельность вооруженных сил стран НАТО, мы не видим большой активности. В сопредельных странах проходит минимальное количество учений – всего одно, минимальное количество полетов. Поэтому мы и считаем, что она (обстановка - УНИАН) стабильная, и какой-то угрозы, напряжения, подготовки к внезапному нападению мы не видим", - сказал Хренин.

Министр обороны Беларуси также заявил, что угрозы со стороны Украины для его страны нет. По его словам, Беларусь не видит признаков подготовки к агрессивным действиям.

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"На сегодняшний день мы не видим, что от украинских формирований, которые обеспечивают прикрытие своей границы, исходит подготовка к каким-то агрессивным активным действиям. Невзирая на то, что в информационном поле звучит все что угодно, для них напряжение на нашей границе не нужно", - добавил Хренин.

В Беларуси пообещали жестко ответить Украине в случае провокации

Ранее заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что республика "ответит с применением всего своего потенциала", если Вооруженные силы Украины пересекут ее границу.

По словам Секреты, украинцы знают об этом.

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