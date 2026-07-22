Хватит жертвовать комфортом: посетивший 75 стран турист раскрыл 8 секретов бюджетного путешествия

Бывалый путешественник уверяет, что сэкономить можно даже в самых дорогих странах.

На фоне непрекращающихся глобальных потрясений путешествовать становится все дороже. Однако при правильном планировании у туристов все же есть шанс сделать свой отдых чуть более доступным в финансовом плане.

Британский тревел-журналист Джеймс Вонг, на данный момент посетивший уже 75 стран мира и не планирующий останавливаться на этой цифре, в своем блоге на Lonely Planet поделился восьмью главными секретами бюджетного путешествия.

"Представить себе путешествие на текущую зарплату или с ограниченным банковским счетом может быть непросто, но где есть желание, там обязательно найдется и способ. В наши дни увидеть мир – это не привилегия, доступная только богатым, и это не история для бэкпекеров, где комфорт приходится приносить в жертву", – пишет бывалый путешественник.

Видео дня

Мужчина уверяет, что практическе любой регион мира, даже такой дорого, как Сканлинавия, можно посещать с минимальными затратами – все дело в подготовке и умении ориентироваться на месте.

8 секретов бюджетного отпуска в 2026 году

Составьте план поездки задолго до бронирования – чтобы иметь возможность сравнивать и отслеживать лучшие предложения. По возможности избегайте пикового сезона – это поможет не только сэкономить, но и избежать толп. Избегайте проживания в центре города – менее популярные районы предлагают более дешевые варианты и дают возможность лучше узнать, как на самом деле живут местные жители. Путешествуйте с попутчиком – жилье на одного человека как правило стоит не намного дешевле, чем для двух, да и порции еды нередко можно делить на двоих. Выбирайте рестораны, где едят местные – так вы избежите типичных "туристических ловушек" и лучше познаете местную аутентичную кухню. Берите ланчбоксы – так вы избежите завышенных трат на перекус в популярных туристических местах. Путешествуйте с ручной кладью – это не только дешевле, но и дает большую свободу передвижения. Выбирайте общественный транспорт – помимо экономии, такой способ передвижения поможет вам лучше узнать город.

Как сэкономить на отдыхе

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее опытная стюардесса родом из Украины Арина Блум назвала восемь вещей, на которые пассажирам не следует тратить деньги в аэропорту.

Также эксперты назвали лучшие дни для выгодной покупки авиабилетов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.