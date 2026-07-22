Есть несколько вариантов борьбы с реактивными дронами РФ: в ВСУ назвали более дешёвый способ

Речь идет о специальных дронах-перехватчиках, платформах авиационного типа.

Реактивные дроны будут уничтожаться с помощью перехватчиков, а также средствами поражения, которые будут запускаться с платформ авиационного типа и ЗРК, заявил заместитель главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Андрей Лебеденко на брифинге, сообщает корреспондент УНИАН.

По словам Лебеденко, в частности, существуют дроны-перехватчики, которые могут работать на тех же высотах и с теми же скоростями, что и вражеские реактивные дроны. "Мы готовим платформы авиационного типа, которые также будут нести на борту средства поражения, позволяющие маневрировать со скоростью от 300 до 700 км на высотах, на которых работают реактивные "Шахеды", – сказал Лебеденко.

При этом он подчеркнул, что их можно масштабировать, поскольку это экономически выгодно. По его словам, такие технологии гораздо эффективнее и дешевле, чем зенитно-ракетные средства поражения. В то же время он отмечает, что всё же рассматривается и вариант недорогих SMArt-ракет, которые позволят работать на высоте до 6 км. По его словам, если они окажутся эффективными, то эти варианты будут комбинироваться.

Видео дня

Реактивные беспилотники России – последние новости

Как сообщал УНИАН, Россия все чаще атакует Украину российскими реактивными беспилотниками, которые развивают скорость до 500 км/ч и вынуждают украинскую ПВО тратить дорогие ракеты-перехватчики.

Такие дроны могут лететь почти втрое быстрее предыдущих моделей и нести боевую часть массой от 50 до 90 килограммов.

Также мы сообщали, что РФ изменила тактику запуска "Шахедов". Как только украинские войска начали сбивать 92–96 % бензиновых "Шахедов" во время атак на глубокий тыл Украины, их применение стало нецелесообразным.

Вас также могут заинтересовать новости: