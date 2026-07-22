Наземные маяки, по которым украинские дроны летают и без GPS, появятся по всей стране

Андрей Лебеденко рассказал, как маяки помогут ориентироваться малой авиации, дронам-перехватчикам и сенсорам.

В Украине расширят развертывание наземных маяков, которые в пилотном режиме уже работают в Сумской и Харьковской областях. Об этом на брифинге заявил заместитель главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Андрей Лебеденко, сообщил корреспондент УНИАН.

Он подчеркнул, что эта система наземной навигации показала "очень хороший результат". Поэтому она масштабируется и будет развернута по всей стране

"В этом районе мы продолжаем активно воздействовать своими средствами РЭБ, не давая противнику пользоваться спутниковой навигацией. В то же время наши дроны и системы, использующие эту навигацию, работают именно за счет наземных маяков", – сказал Лебеденко.

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Развертывание системы, по его словам, позволит ориентироваться нашей малой авиации, дронам-перехватчикам и датчикам.

Система наземных маяков

Как сообщал УНИАН, в двух приграничных областях, Сумской и Харьковской, действуют специальные навигационные станции, развернутые Силами обороны. Они используются, в частности, для навигации беспилотников, став аналогом спутниковой связи.

Давление россиян на приграничные районы

Напомним, что спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказывал, что россияне не прекращают попыток создать так называемую "зону контроля" вдоль всей российско-украинской границы.

Это, в первую очередь, Лиманское направление, во вторую очередь – Купянское. Также продолжаются попытки россиян создать подобную "зону контроля" на новых направлениях, на которых они пытаются оказать давление. В частности, направление в сторону Казачьей Лопани.

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