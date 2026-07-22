Крупный бизнес должен самостоятельно защитить себя от дронов, – Лебеденко

Заместитель главнокомандующего рассказал о частной ПВО.

Крупные компании должны сами позаботиться о воздушной защите своих объектов с помощью частной противовоздушной обороны (ПВО). Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Андрей Лебеденко.

По его словам, были набраны не только военные специалисты, но и отобраны ведущие эксперты из различных областей. "И сегодня эта система работает как конвейер, чтобы мы могли внедрять эти инновационные решения на поле боя", – добавил он.

Он подчеркнул, что крупные компании должны сами позаботиться о воздушной защите своих объектов; в частности, обеспечить ее могут специалисты ПВО, которые по тем или иным причинам завершили военную службу.

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Он подчеркнул, что частные ПВО повысят способность Воздушных сил по защите гражданской инфраструктуры. Лебеденко рассказал, что, в частности, "Укрзализныце" предложили создать подразделения, которые будут защищать подстанции. По его словам, такая защита должна быть и для крупных хабов, и для объектов различных компаний.

Лебеденко отметил, что компании могут направлять инвестиции на собственную защиту от воздушной угрозы.

Частная ПВО в Украине

Как сообщал УНИАН в апреле, в Украине начали работать первые частные точки ПВО. Такая защита состоит из стационарных башен с крупнокалиберными пулеметами возле охраняемого объекта и из центра дистанционного управления этими турелями.

Отмечалось, что оператор из безопасного места может управлять оружием, находящимся за сотни километров от него. При этом сами турели являются полуавтономными. Они распознают цели и самостоятельно наводятся на них, оператор нужен для того, чтобы подтвердить, что можно открыть огонь.

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