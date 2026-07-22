Один из самых читаемых романов XX века: чем 'Поющие в терновнике' покорили мир

В итоге удалось продать более 33 миллионов копий, выпустить экранизацию и получить высокие оценки критиков.

Коллин Маккалоу – автор "Песни о Трое", "Горько-сладкой жизни" и "Первого в Риме" – в апреле 1977 года выпустила роман "Поющие в терновнике", который быстро стал мировым бестселлером и вошёл в канон самых читаемых семейных саг XX века.

После выхода она молниеносно завоевала популярность по всему миру. Произведение Маккалоу разошлось тиражом более 33 миллионов экземпляров по всему миру, было переведено на десятки языков и много месяцев держалось в списках бестселлеров. Неудивительно, что в 1983 году он был перенесён на экран, пишет Radio Pogoda.

Австралийская писательница создала захватывающую историю о семье Клири, которая разворачивается с начала XX века. О чем конкретно "Поющие в терновнике"?

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В центре повествования – Мэган "Мэгги" Клири, единственная дочь Падрайка ("Пэдди"), ирландского сельскохозяйственного рабочего, и Фионы ("Фи"), его жены. Жизнь в Дрохеде меняется, когда семья знакомится с Ральфом де Брикассаром – молодым и амбициозным священником.

Коллин Маккалоу и "Поющие в терновнике" - что сделало книгу бестселлером

По мнению читателей с Goodreads, "Поющие в терновнике" – это "роман, разрывающий сердце". Один из рецензентов написал: "Я бы дал ей все звёзды на небе, если бы мог. Это просто лучшая книга, которую я когда-либо читал".

Книга может похвастаться сотнями тысяч читательских оценок и высоким средним баллом (4,25/5), что подтверждает её неослабевающую популярность, несмотря на почти пять десятилетий, прошедших с момента выхода.

Успех "Поющих в терновнике" привёл к тому, что Дэрил Дьюк снял мини-сериал по роману. Главные роли исполнили Ричард Чемберлен, Рэйчел Уорд, Барбара Стэнвик, Кристофер Пламмер и Пайпер Лори.

Ранее УНИАН сообщал, что один хит 1986 года считается одним из лучших треков для отдыха.

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