Как сделать так, чтобы памяти на телефоне стало больше без удаления фотографий, видео и приложений.

Современные смартфоны быстро заполняются фотографиями, видео, приложениями и другими файлами.

При этом далеко не все модели поддерживают карты памяти.

Рассказываем, как увеличить объем памяти без SD-карты, какие способы действительно работают и что выбрать, если свободного места почти не осталось.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, чем нельзя протирать экран телефона - популярный способ очистки экрана оказался опасным.

Что делать, если нет места на телефоне, но удалять нечего

Что нужно сделать, если память телефона заполнена, а избавляться от фотографий, видео или приложений не хочется? Есть несколько других способов освободить место без SD-карты, пишет издание bgr.com.

Перенести файлы в облачное хранилище

Это самый простой и доступный вариант. Если нужно освободить место лишь для части фотографий и видеозаписей, бесплатных 15 ГБ в Google Drive обычно хватает.

Владельцы Android могут переносить файлы через фирменное приложение, а если памяти будет все равно недостаточно, можно оформить подписку Google One, которая предоставляет 100 ГБ облачного пространства.

Использовать USB-флешку с разъемом USB Type-C

Она подключается прямо к смартфону, после чего файлы можно легко переносить через встроенный файловый менеджер. Объем памяти таких накопителей достигает 1 ТБ, однако скорость передачи данных у них обычно ниже, чем у SSD.

Хранить большие объемы данных на портативном SSD

Если приходится регулярно копировать большие объемы информации, лучше выбрать портативный SSD. Он обеспечивает значительно более высокую скорость чтения и записи, а по объему памяти не уступает флешкам. Некоторые модели также поддерживают MagSafe, поэтому их удобно использовать с современными iPhone.

Единственный минус внешних накопителей - это их цена. Особенно это касается портативных SSD, однако они остаются одним из самых быстрых и надежных способов расширить память смартфона без использования SD-карты.

Вас также могут заинтересовать новости: