Неожиданный поворот: аналитики пояснили, как война на истощение оказалась выгодной Украине

Стратегия может сработать, если Украина продолжит удары, а поддержка партнеров будет стабильной.

Украина смогла обратить в свою пользу стратегию войны на истощение с Россией. Об этом идет речь в колонке американского военного историка Джана Джентиле и политолога Эндрю Радина для The Hill.

Они напомнили, что в первые годы после полномасштабного вторжения считалось, что природные, экономические и человеческие ресурсы РФ будут ее сильной стороной в случае затягивания войны. Особенно на фоне готовности российского общества терпеть огромные людские потери.

Однако, считают авторы, реальность оказалась другой. Оказалось, что путинская военная экономика не выдерживает военных действий и "рушится" на фоне украинской кампании дальних ударов. Они пишут о реальности слухов о недовольстве этим обстоятельством со стороны российских олигархов.

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Авторы добавили, что хотя в военной науке быстрый разгром противника является эталоном, но исторические примеры свидетельствуют, что большинство войн выигрывалось за счет долгого ослабления живой силы и техники противника. Так Украина действует уже два года, уничтожая российских солдат быстрее, чем армия успевает их накопить. Также максимизируются экономические издержки войны.

"Стратегия войны на истощения Украины распространяется и на внутренние районы России, где продолжаются наносить удары по нефтегазовой инфраструктуре. Такие атаки сокращают экспорт нефти, ослабляя способность российской экономики финансировать войну", - говорится в статье.

Ответ на вопрос о том, заставит ли это Путина пойти на компромисс, пока открыт. Российская армия пока не оказывает внутреннего сопротивления руководству, хотя во время боевых действий ежедневно теряет порядка 300 человек.

Опираясь на историю войн, в том числе Первой мировой, авторы говорят, что ставка на перелом в результате стратегии истощения может дать результат. Для этого, считают они, Украине нужно продолжать придерживаться своей стратегии, продолжать или даже наращивать далекобойные удары, а партнеры должны продолжать оказывать поддержку.

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Напомним, что ранее обозреватели также отмечали, что украинское руководство сформировало новую стратегию ведения войны, которая делает ставку не на масштабные наступательные операции, а на системное ослабление военного и экономического потенциала России. Концепция такого подхода основана на идее "стратегической нейтрализации" военных возможностей России. При этом новая стратегия не предусматривает вторжения на территорию РФ.

Вместе с тем, кампания ударов Украины по российским НПЗ оказывает все большее влияние внутри России и приводит к дефициту топлива по всей стране. А топливный кризис угрожает попыткам Путина контролировать ситуацию и скрыть от простых россиян издержки войны.

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