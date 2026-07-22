Удары по складам Wildberries преследуют не только военные цели: эксперт объяснил цель Украины

По словам эксперта, удары по складам Wildberries на 40% преследуют военные цели, а на 60% – гражданские и политические.

Украина все активнее наносит удары дальнобойными дронами по крупным логистическим складам в тылу РФ, таким как Wildberries. Это попытка через гражданское население оказать давление на высшее политическое руководство РФ, чтобы добиться прекращения войны. Об этом в комментарии УНИАН заявил Иван Ступак, военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

"Через Wildberries или через их склады проходит огромное количество военных товаров. Не снаряды, не ракеты, а оптоволокно, оптика, бронежилеты, медицинские комплекты, ремонтные комплекты, запасные части к дронам – то есть все то, что идет на фронт", – заявил он.

По словам эксперта, удары по складам Wildberries на 40% преследуют военную цель, а на 60% – гражданскую и политическую: через российских граждан оказать давление на высшее политическое руководство РФ.

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"Потому что, как оказалось, огромное количество владельцев бизнеса на Wildberries вообще не имело ни малейшего представления о том, что происходит последние четыре с половиной года. Это их как-то не касалось. Мы видим: сгорел какой-то маркетплейс, склады. На сегодняшний день сгорело 750 000 квадратных метров складов, которыми управляла Wildberries. Первыми от этой взрывной волны страдают владельцы товаров, которые там хранились. Неважно, военные товары это, косметика, шубы или что-то другое. В первую очередь страдают владельцы бизнеса", – пояснил Ступак.

Вторыми, как продолжил эксперт, от этой взрывной волны страдают владельцы зданий маркетплейса. Ведь склады напрямую Wildberries не принадлежат: это отдельный вид бизнеса – компании строят их, а затем Wildberries берет в аренду. То есть страдают инвесторы.

"Третьими от этого страдают банки и другие финансовые учреждения России, которые финансировали строительство этих складов. Это же не просто коробка площадью 100 000 квадратных метров, а огромная сложная конструкция, где работают люди и постоянно перемещаются товары. Она может стоить десятки миллионов долларов. В четвертую очередь это затрагивает, конечно, Wildberries, который теряет операционную прибыль. То есть компания здесь не зарабатывает. Я знаю, что максимальная прибыль, которую она получила в прошлом году, составила около 2 миллиардов долларов. А в этом году ориентировочные убытки достигают примерно 2,5 миллиарда долларов", – отметил он.

В то же время, как отметил Ступак, чем сильнее Украина наносит удары по российской логистике, складам и мощностям, тем больше могут страдать и украинские компании.

"Это "Розетка", "Новая почта". Я не знаю, за счет чего они восстанавливают утраченные сортировочные центры и отделения. Это же миллионы долларов. И мы понимаем, что рано или поздно они либо не смогут восстанавливаться и будут вынуждены закрываться, либо существенно повысят стоимость своих услуг, чтобы хоть как-то компенсировать убытки. И это будет нормально", – сказал он.

Кроме того, по его словам, если мы лишим огромное количество людей в РФ их бизнеса, и им, скажем так, нечего будет есть, то это может спровоцировать протесты против российских властей или, наоборот, они пойдут на войну.

"Они могут записываться на войну из-за безысходности, мол, всё, ничего нет, а единственный источник денег – российское государство. Я уверен, что украинские киберспециалисты и украинские тролли в соцсетях должны очень активно работать в информационном пространстве Российской Федерации и показывать, кто виноват. Виноваты российские власти, которые вас не защитили и развязали эту войну. Единственный способ сделать так, чтобы вы больше не страдали, – остановить войну. Логика проста: нет войны – вы больше не теряете бизнес и не вынуждены просить милостыню. Поэтому такая работа в соцсетях и интернете обязательно должна проводиться", – резюмировал Ступак.

Удары по складам Wildberries – что известно

Как сообщал УНИАН, российский аналог Amazon, интернет-магазин Wildberries, и продавцы, торгующие через него, понесли убытки из-за украинских атак на склады, принадлежащие этому ритейлеру.

В частности, в субботу беспилотники нанесли удары по двум крупным логистическим хабам в Котовске и Электростали. В результате этих ударов погибли восемь сотрудников, вспыхнули пожары и была нарушена работа крупнейшего российского интернет-магазина, способного обрабатывать более 20 млн заказов в день.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация сложная из-за убытков, понесенных самой компанией и представителями малого и среднего бизнеса. Также он опроверг обвинения со стороны Украины в том, что Wildberries занимается поставками военного снаряжения.

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