Кашалоты меняют свой 'голос', когда к ним подплывают лодки, - ученые

Кашалоты могут издавать характерную последовательность щелчков, чтобы сообщать друг другу о приближении судов.

Ученые, проводившие наблюдения у побережья карибского острова Доминика, заметили изменения в слышимых щелчках млекопитающих при приближении морского транспорта. Они установили, что кашалоты издают характерную последовательность щелчков, когда слышат шум лодок, пишет The Guardian.

Ученые из Инициативы по переводу языка китообразных (Project Ceti) в течение четырёх лет прослушивали сигналы 15 кашалотов у побережья Доминики. Они считают, что кашалоты могут издавать характерную последовательность щелчков, чтобы сообщать другим кашалотам о приближении судов.

В своем исследовании ученые рассказали, что отдельные последовательности щелчков кашалотов становились короче, а один тип стал доминировать над другими. Однако исследователи пока не знают, действительно ли кашалоты сообщают друг другу о приближении судов.

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В нормальных условиях на записях одного из кашалотов по имени Атвуд фиксировался один звуковой паттерн, состоящий из пяти щелчков в последовательности 1-1-3 (два щелчка, предшествующих трем более быстрым). По словам ученых, это уникальная особенность именно этого клана кашалотов у карибского побережья Доминики. На фоне гула проходящего мимо судна Атвуд издавал тот же ритм щелчков 1-1-3, но заметно быстрее, сокращая интервалы между каждым щелчком.

В издании добавили, что ряд исследований показал, что морские животные повышают громкость своих звуковых сигналов в условиях шумового загрязнения, однако исследователи были удивлены, не обнаружив этой тенденции у кашалотов: они установили, что эти животные, по-видимому, уделяют больше внимания изменению не только скорости, но и типов издаваемых ими звукового паттерна.

Тайна "самого одинокого кита"

Ранее на протяжении десятилетий кит, издающий загадочные звуки, которые никто из его сородичей не слышал, считался "самым одиноким китом в мире". Однако ученые заявили, что эта трогательная история во многом оказалась мифом, не подтвержденным научными данными.

Необычный сигнал впервые был обнаружен в конце 1980-х годов благодаря американской системе подводных гидрофонов. Исследователи отслеживали источник загадочных звуков более 10 лет, однако так и не смогли увидеть само животное, определить его вид или получить генетические образцы. Кем именно был загадочный обладатель необычного голоса, до сих пор остается неизвестным.

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