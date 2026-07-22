Гороскоп на 23 июля по картам Таро: Девам - быть честными, Близнецам - новый опыт

В этот день некоторым знакам придётся отстаивать свою позицию.

Составлен гороскоп на 23 июля 2026 года по картам Таро для каждого знака Зодиака. В этот день захочется немного сбавить темп и побыть в одиночестве. Также не стоит поддаваться влиянию чужих мнений.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

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Ваша карта – "Туз Мечей". В этот день многое наконец станет понятным. Если в последнее время вы откладывали важное решение или не могли определиться, куда двигаться дальше, – обстоятельства помогут расставить все точки над "i". Уже утром вы можете получить новость или услышать слова, которые изменят ваше отношение к определенной ситуации. Не стоит удивляться, если человек, от которого вы ждали поддержки, будет вести себя совсем иначе, чем раньше. Именно это поможет вам понять, кто действительно заслуживает вашего доверия. На работе не бойтесь задавать неудобные вопросы или уточнять детали. Чем больше ясности будет сейчас, тем меньше трудностей возникнет в ближайшее время. В финансовых вопросах лучше отложить необдуманные покупки и внимательнее пересмотреть свои планы. В личной жизни наступит момент, когда стоит честно высказаться о своих ожиданиях, даже если этот разговор кажется непростым.

Телец

Ваша карта – "Королева Пентаклей". Для вас сейчас особую ценность будут иметь практичность, внимательность и умение наводить порядок даже в самых мелких делах. Вы можете заметить, что в последнее время накопилось много незавершенных дел, и именно сейчас появится желание постепенно со всем разобраться. Не пытайтесь сделать всё за один день – гораздо важнее правильно расставить приоритеты. На работе ваше спокойствие станет преимуществом, особенно если вокруг будет царить суета. Коллеги могут обратиться к вам за советом, ведь именно вы сможете увидеть самое простое решение там, где другие только усложняют ситуацию. В финансовых вопросах день будет способствовать разумному планированию. Если вы давно думали о крупной покупке, не торопитесь – сначала сравните несколько вариантов. В личной жизни на первый план выйдут забота и внимание к партнеру/партнерше.

Близнецы

Ваша карта – "Паж Жезлов". Этот четверг подарит ощущение, будто перед вами открывается новый маршрут, хотя ещё вчера вы даже не думали менять свои планы. День подарит интересные разговоры, неожиданные новости и возможности, которые появятся буквально из ниоткуда. Если кто-то предложит вам попробовать себя в новом деле или пригласит присоединиться к необычному проекту – не спешите отказываться. Именно новый опыт может стать началом позитивных перемен. На работе будет много динамики, поэтому важно быстро реагировать на новые обстоятельства. В то же время не беритесь за всё сразу – одно хорошо выполненное дело принесет больше пользы, чем десяток незавершённых. В личной жизни в последнее время между вами и второй половинкой возникала напряженность, поэтому сейчас подходящее время оставить недоразумения позади. А вот одинокие Близнецы могут познакомиться с человеком, который сразу привлечет внимание своей открытостью и чувством юмора.

Рак

Ваша карта – "Шестерка Пентаклей". В этот день многое будет зависеть от умения не только принимать помощь, но и самому поддерживать других. В последнее время Ракам могло казаться, что все вокруг заняты только своими делами, но в четверг вы увидите, что рядом есть люди, готовые протянуть руку в нужный момент. Не стесняйтесь обращаться за советом, если чувствуете, что самостоятельно разобраться в ситуации сложно. На работе возможно перераспределение обязанностей или новость, которая сделает вашу нагрузку значительно более комфортной. Если вы давно ждали ответа по важному делу, велика вероятность, что именно в четверг он наконец поступит. В финансовой сфере день будет благоприятным для возврата долгов, получения небольшой прибыли или выгодного предложения. В личной жизни обратите внимание на мелочи – иногда они являются проявлением настоящих чувств.

Лев

Ваша карта – "Восьмерка Жезлов". Четверг для Львов может пройти в очень быстром темпе. Будет казаться, будто события сменяют друг друга без малейшей паузы, а телефон и сообщения не умолкнут с самого утра. Но не стоит волноваться из-за такой активности – большинство новостей окажутся позитивными или, по крайней мере, полезными для вас в будущем. В финансовых вопросах не откладывайте решения, которые уже давно обдумывали, но в то же время не позволяйте спешке управлять вашими действиями. В личной жизни вас ждет много эмоций. Возможна неожиданная встреча или сообщение от человека, который давно не давал о себе знать. Помните, что неожиданные повороты часто становятся началом самых лучших историй.

Дева

Ваша карта – "Король Мечей". Вам придётся разобраться с вопросом, который долгое время оставался открытым, но на этот раз вы будете смотреть на него гораздо спокойнее и объективнее. На работе может возникнуть ситуация, когда именно ваша внимательность поможет избежать серьёзной ошибки или найти правильный выход из сложной ситуации. Не бойтесь честно высказывать своё мнение, даже если оно будет отличаться от позиции большинства. В личной жизни карта подсказывает не избегать откровенных разговоров. Если вас что-то беспокоит, скажите об этом прямо, но спокойно. Ваш партнер сможет понять, и вместе вам будет легче найти решение проблемы.

Весы

Ваша карта – "Тройка Пентаклей". Четверг напомнит Весам, что большие результаты редко достигаются усилиями одного человека. Именно в этот день вы сможете убедиться, насколько важно уметь договариваться, слушать других и находить компромиссы даже там, где сначала кажется, что это невозможно. На работе на первый план выйдет сотрудничество. Возможно, вам придётся присоединиться к новому проекту или работать с людьми, с которыми раньше почти не пересекались. В финансовой сфере день подходит для планирования будущих расходов, оформления документов или обсуждения перспектив, связанных с карьерой. В личной жизни стоит уделить больше времени близким людям. Вы наконец поймёте, что поддержка окружающих иногда гораздо ценнее, чем желание всё сделать самостоятельно.

Скорпион

Ваша карта – "Девятка Пентаклей". Вам захочется немного сбавить темп и оценить всё, чего уже удалось достичь. Скорпионы настолько привыкли ставить перед собой новые цели, что иногда забывают замечать собственные успехи. Именно сейчас жизнь подскажет: не каждый день должен быть борьбой. На работе возможны приятные новости, связанные с результатами ваших предыдущих усилий. Возможно, вы получите похвалу, интересное предложение или просто поймёте, что движетесь по правильному пути. В финансовых вопросах день будет благоприятствовать разумным покупкам, которые давно были запланированы. Если возникнет желание побаловать себя, сделайте это без чувства вины, но не выходите за рамки бюджета. К вечеру вы почувствуете внутреннее спокойствие и уверенность, которых давно не хватало.

Стрелец

Ваша карта – "Двойка Кубков". Четверг станет днем, когда главную роль будут играть человеческие отношения. Неважно, идет ли речь о любви, дружбе, сотрудничестве или новых знакомствах – именно благодаря общению к вам придут самые важные события этого дня. Если в последнее время между вами и кем-то возникла прохладность – появится прекрасная возможность восстановить доверие. Не бойтесь сделать первый шаг, даже если считаете, что это должен был сделать кто-то другой. На работе успех будет зависеть не только от ваших знаний, но и от умения слушать других. Возможно, именно случайная идея коллеги поможет решить проблему, над которой вы давно задумывались. В личной жизни карта обещает много теплых моментов.

Козерог

Ваша карта – "Семерка Жезлов". Вам придётся отстаивать свою позицию, но делать это стоит спокойно и уверенно. В последнее время вы, возможно, замечали, что кто-то пытается влиять на ваши решения или навязывать своё мнение. Именно сейчас настал момент показать, что вы сами хорошо знаете, чего хотите, и не готовы отказываться от своих принципов только для того, чтобы кому-то угодить. На работе могут появиться дополнительные задачи или неожиданные просьбы, которые поначалу покажутся слишком сложными. Не спешите говорить "да", если понимаете, что это только увеличит вашу нагрузку. Важно правильно расставить границы и не брать на себя ответственность за чужие ошибки. В личной жизни день подарит романтику и неожиданные сюрпризы.

Водолей

Ваша карта – "Отшельник". Для Водолеев этот четверг принесет возможность прислушаться к собственным мыслям. В последнее время вокруг вас было слишком много информации, советов и чужих ожиданий, поэтому сейчас особенно важно понять, чего на самом деле хотите именно вы. Не удивляйтесь, если захочется ненадолго побыть в одиночестве или отказаться от запланированных встреч. Это не признак усталости от людей, а естественная потребность восстановить внутренний баланс. Дайте себе немного времени, чтобы всё тщательно обдумать. В личной жизни день будет способствовать откровенным разговорам с человеком, которому вы доверяете. Если же вы одиноки, не пытайтесь любой ценой заполнить эту пустоту новыми знакомствами. Сначала позвольте себе понять собственные желания.

Рыбы

Ваша карта – "Колесница". Если в последние недели вы откладывали важный шаг из-за сомнений или неуверенности, то сейчас обстоятельства буквально подтолкнут вас вперёд. Утром может показаться, что день будет обычным, но уже вскоре одно событие изменит ваше настроение и даже планы на ближайшее время. На работе не бойтесь брать на себя ответственность за сложные задачи. Вы справитесь с ними гораздо лучше, чем думаете, а результат не останется незамеченным. Если вы ищете новые возможности для развития, внимательно слушайте всё, что будут говорить окружающие. Один случайный совет или короткий разговор могут стать началом важных перемен. В личной жизни карта обещает больше искренности и открытости. Не скрывайте своих чувств и доверьтесь судьбе.

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