Диетологи рассказали, что лучше не есть на завтрак, чтобы дольше оставаться сытым и не вредить организму.

Многие привычные продукты для завтрака только кажутся полезными. На самом деле они быстро вызывают чувство голода, скачки сахара в крови и при регулярном употреблении могут вредить здоровью.

Диетологи рассказали, что категорически нельзя есть на завтрак и чем заменить такие продукты.

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Что считается плохим завтраком - 9 продуктов, от которых лучше отказаться

Некоторые продукты давно стали привычным завтраком, но диетологи советуют не есть их каждый день. Они могут вызывать резкие скачки сахара в крови, быстрое чувство голода и при регулярном употреблении повышать риск различных заболеваний, пишет издание Martha Stewart. Вот что оказалось в списке.

Мясные полуфабрикаты

Колбаса, бекон, ветчина и сосиски богаты белком, но назвать такой завтрак полезным сложно. "Эти продукты обычно содержат много насыщенных жиров и натрия", - говорит спортивный диетолог и преподаватель Виргинского технологического университета Роксана Эхсани (Roxana Ehsani).

По ее словам, избыток насыщенных жиров повышает уровень "плохого" холестерина (LDL), а большое количество соли может привести к повышению артериального давления. "Кроме того, употребление таких полуфабрикатов повышает риск развития некоторых видов рака, особенно колоректального", - добавляет Эхсани.

Чем заменить: яйцами, слабосоленой жирной рыбой, греческим йогуртом, творогом.

"Выпейте стакан обычного молока - в одной чашке содержится около 8 граммов качественного белка", - советует Эхсани.

Сладкая выпечка

Маффины, пончики, булочки и круассаны больше похожи на десерт, чем на полноценный завтрак. "Такая выпечка обычно готовится из муки высшего сорта, содержит много добавленного сахара и вредных жиров", - объясняет Роксана Эхсани.

Кроме того, в ней мало белка и клетчатки. "Из-за этого уже через несколько часов после завтрака человек снова чувствует голод и упадок сил", – говорит зарегистрированный диетолог Медицинского центра Университета штата Огайо Кэтлин Мур.

Что выбрать: домашнюю цельнозерновую выпечку с минимумом сахара, фруктовое парфе, чиа-пудинг или фруктовый смузи.

"Если нужен быстрый перекус, выбирайте протеиновые батончики с низким содержанием сахара, клетчаткой и натуральными ингредиентами", - рекомендует дипломированный диетолог и преподаватель кулинарного искусства в Institute of Culinary Education Конни Элик.

Сладкие кофейные напитки

Кофе с сиропами, сливками и большим количеством сахара тоже лучше не делать ежедневной привычкой. "Сливки часто содержат много насыщенных жиров", - говорит Эхсани.

По словам Кэтлин Мур, некоторые кофейные напитки содержат не меньше сахара, чем газировка. "В результате уровень кофеина и сахара быстро повышается, а уже через час-два происходит резкий спад", - отмечает она.

Лучше выбрать: кофе без сахара, напитки без сиропов или латте с одной порцией сиропа вместо нескольких.

Сладкие хлопья

Яркие хлопья из коробки специалисты тоже не считают хорошим завтраком. "Обычно они содержат много добавленного сахара", - говорит Конни Элик.

"Кроме того, зерно часто проходит карамелизацию, поэтому такие хлопья не подходят для регулярного употребления", - отмечает диетолог Центра диабета Molly при Медицинском центре Университета Хакенсак Гирлен Кофлин.

По словам Кэтлин Мур, сладкие хлопья больше похожи на десерт, а из-за низкого содержания белка и клетчатки чувство сытости быстро проходит.

Лучше выбрать: цельнозерновые каши (овсяную, гречневую, пшенную) или хлопья с высоким содержанием клетчатки.

Батончики мюсли

Готовые батончики удобно брать с собой, но большинство из них содержит слишком много сахара и слишком мало белка. "Они вряд ли помогут надолго сохранить чувство сытости", - говорит Гирлен Кофлин.

Чем заменить: греческим йогуртом с небольшим количеством несладкой гранолы или смесью орехов и семян.

Овсянка в пакетиках

Овсяная каша быстрого приготовления в пакетиках тоже не лучший вариант. "В них слишком мало белка и слишком много добавленного сахара, что вызывает скачки уровня глюкозы", - объясняет Гирлен Кофлин.

Даже кусочки фруктов в такой овсянке нередко дополнительно подслащивают.

Лучше выбрать: обычные овсяные хлопья со свежими ягодами или фруктами.

Завтраки из фастфуда

Готовые сэндвичи обычно делают на круассанах или сдобных булочках с маслом. "Внутри часто находятся яйца, сыр, сосиски или бекон. Несмотря на высокое содержание белка, такие завтраки содержат много насыщенных жиров и соли", - говорит Роксана Эхсани.

Лучше приготовить: домашний сэндвич на цельнозерновом хлебе или овощной киш без теста.

Пакетированные фруктовые соки

Многие считают фруктовый сок полезным только потому, что он сделан из фруктов. Однако "в нем нет клетчатки, зато часто содержится много добавленного сахара", - объясняет Гирлен Кофлин.

По ее словам, регулярное употребление сладких соков может повышать уровень триглицеридов и способствовать развитию жировой болезни печени. "Фруктовые соки и сладкие напитки - одна из основных причин жировой болезни печени, которая может возникнуть даже у людей без ожирения", - подчеркивает специалист.

Чем заменить: свежевыжатым соком без добавленного сахара, фруктовым смузи с йогуртом, молоком или творогом, белковым коктейлем из фруктов, воды и протеинового порошка.

Белый хлеб

Белый хлеб и другая выпечка из муки высшего сорта тоже не лучший выбор для завтрака. "Во время обработки из зерна удаляются оболочка и зародыш, богатые клетчаткой и питательными веществами, остается в основном крахмал", - объясняет Конни Элик.

Из-за этого такой хлеб быстро повышает уровень сахара в крови, но ненадолго насыщает. "Если регулярно завтракать белым хлебом, можно чаще сталкиваться со скачками сахара, получать меньше полезных веществ и быстрее ощущать голод", - говорит Элик.

Лучше выбрать: цельнозерновой или цельнопшеничный хлеб, тосты с белком, полезными жирами и клетчаткой или сэндвичи на цельнозерновом хлебе.

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