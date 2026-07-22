Многие привычные продукты для завтрака только кажутся полезными. На самом деле они быстро вызывают чувство голода, скачки сахара в крови и при регулярном употреблении могут вредить здоровью.
Диетологи рассказали, что категорически нельзя есть на завтрак и чем заменить такие продукты.
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Некоторые продукты давно стали привычным завтраком, но диетологи советуют не есть их каждый день. Они могут вызывать резкие скачки сахара в крови, быстрое чувство голода и при регулярном употреблении повышать риск различных заболеваний, пишет издание Martha Stewart. Вот что оказалось в списке.
- Мясные полуфабрикаты
Колбаса, бекон, ветчина и сосиски богаты белком, но назвать такой завтрак полезным сложно. "Эти продукты обычно содержат много насыщенных жиров и натрия", - говорит спортивный диетолог и преподаватель Виргинского технологического университета Роксана Эхсани (Roxana Ehsani).
По ее словам, избыток насыщенных жиров повышает уровень "плохого" холестерина (LDL), а большое количество соли может привести к повышению артериального давления. "Кроме того, употребление таких полуфабрикатов повышает риск развития некоторых видов рака, особенно колоректального", - добавляет Эхсани.
Чем заменить: яйцами, слабосоленой жирной рыбой, греческим йогуртом, творогом.
"Выпейте стакан обычного молока - в одной чашке содержится около 8 граммов качественного белка", - советует Эхсани.
- Сладкая выпечка
Маффины, пончики, булочки и круассаны больше похожи на десерт, чем на полноценный завтрак. "Такая выпечка обычно готовится из муки высшего сорта, содержит много добавленного сахара и вредных жиров", - объясняет Роксана Эхсани.
Кроме того, в ней мало белка и клетчатки. "Из-за этого уже через несколько часов после завтрака человек снова чувствует голод и упадок сил", – говорит зарегистрированный диетолог Медицинского центра Университета штата Огайо Кэтлин Мур.
Что выбрать: домашнюю цельнозерновую выпечку с минимумом сахара, фруктовое парфе, чиа-пудинг или фруктовый смузи.
"Если нужен быстрый перекус, выбирайте протеиновые батончики с низким содержанием сахара, клетчаткой и натуральными ингредиентами", - рекомендует дипломированный диетолог и преподаватель кулинарного искусства в Institute of Culinary Education Конни Элик.
- Сладкие кофейные напитки
Кофе с сиропами, сливками и большим количеством сахара тоже лучше не делать ежедневной привычкой. "Сливки часто содержат много насыщенных жиров", - говорит Эхсани.
По словам Кэтлин Мур, некоторые кофейные напитки содержат не меньше сахара, чем газировка. "В результате уровень кофеина и сахара быстро повышается, а уже через час-два происходит резкий спад", - отмечает она.
Лучше выбрать: кофе без сахара, напитки без сиропов или латте с одной порцией сиропа вместо нескольких.
- Сладкие хлопья
Яркие хлопья из коробки специалисты тоже не считают хорошим завтраком. "Обычно они содержат много добавленного сахара", - говорит Конни Элик.
"Кроме того, зерно часто проходит карамелизацию, поэтому такие хлопья не подходят для регулярного употребления", - отмечает диетолог Центра диабета Molly при Медицинском центре Университета Хакенсак Гирлен Кофлин.
По словам Кэтлин Мур, сладкие хлопья больше похожи на десерт, а из-за низкого содержания белка и клетчатки чувство сытости быстро проходит.
Лучше выбрать: цельнозерновые каши (овсяную, гречневую, пшенную) или хлопья с высоким содержанием клетчатки.
- Батончики мюсли
Готовые батончики удобно брать с собой, но большинство из них содержит слишком много сахара и слишком мало белка. "Они вряд ли помогут надолго сохранить чувство сытости", - говорит Гирлен Кофлин.
Чем заменить: греческим йогуртом с небольшим количеством несладкой гранолы или смесью орехов и семян.
- Овсянка в пакетиках
Овсяная каша быстрого приготовления в пакетиках тоже не лучший вариант. "В них слишком мало белка и слишком много добавленного сахара, что вызывает скачки уровня глюкозы", - объясняет Гирлен Кофлин.
Даже кусочки фруктов в такой овсянке нередко дополнительно подслащивают.
Лучше выбрать: обычные овсяные хлопья со свежими ягодами или фруктами.
- Завтраки из фастфуда
Готовые сэндвичи обычно делают на круассанах или сдобных булочках с маслом. "Внутри часто находятся яйца, сыр, сосиски или бекон. Несмотря на высокое содержание белка, такие завтраки содержат много насыщенных жиров и соли", - говорит Роксана Эхсани.
Лучше приготовить: домашний сэндвич на цельнозерновом хлебе или овощной киш без теста.
- Пакетированные фруктовые соки
Многие считают фруктовый сок полезным только потому, что он сделан из фруктов. Однако "в нем нет клетчатки, зато часто содержится много добавленного сахара", - объясняет Гирлен Кофлин.
По ее словам, регулярное употребление сладких соков может повышать уровень триглицеридов и способствовать развитию жировой болезни печени. "Фруктовые соки и сладкие напитки - одна из основных причин жировой болезни печени, которая может возникнуть даже у людей без ожирения", - подчеркивает специалист.
Чем заменить: свежевыжатым соком без добавленного сахара, фруктовым смузи с йогуртом, молоком или творогом, белковым коктейлем из фруктов, воды и протеинового порошка.
- Белый хлеб
Белый хлеб и другая выпечка из муки высшего сорта тоже не лучший выбор для завтрака. "Во время обработки из зерна удаляются оболочка и зародыш, богатые клетчаткой и питательными веществами, остается в основном крахмал", - объясняет Конни Элик.
Из-за этого такой хлеб быстро повышает уровень сахара в крови, но ненадолго насыщает. "Если регулярно завтракать белым хлебом, можно чаще сталкиваться со скачками сахара, получать меньше полезных веществ и быстрее ощущать голод", - говорит Элик.
Лучше выбрать: цельнозерновой или цельнопшеничный хлеб, тосты с белком, полезными жирами и клетчаткой или сэндвичи на цельнозерновом хлебе.