'Рост будет быстрым': эксперт прогнозирует бензин и дизель по 100 гривень за литр

Украинские АЗС стали почти ежедневно корректировать цены на топливо.

Цены на топливо в Украине могут приблизиться к психологической отметке в 100 грн за литр уже в течение двух недель. Причиной является стремительное подорожание на оптовом рынке и риски поставки топлива морским путем. Об этом рассказал основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН.

По его словам, крупнейшие сети АЗС уже начали активно пересматривать цены. Только за последние сутки отдельные операторы повысили стоимость топлива на 1-3 грн за литр. И эта тенденция, вероятно, продолжится.

"Думаю, завтра у WOG будет прибавка на 1 грн, у ОККО - на 3 грн, у "Укрнафты" - также где-то на 2 грн. Рост будет примерно по 1,5-2 грн в день. Мы достигнем критической отметки - под 100 грн за литр - примерно через две недели, в начале августа. Рост будет достаточно существенным и быстрым", - сказал он.

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Леушкин пояснил, что топливные компании больше не откладывают пересмотр цен, как это было во время предыдущих кризисов. По его словам, рынок извлек уроки после значительных финансовых потерь в прошлые периоды, поэтому операторы теперь быстрее реагируют на изменения себестоимости. Эксперт отметил:

"Сейчас все устанавливают цену, которая им нужна, потому что все уже "наелись" убытков. Во время предыдущего топливного кризиса общий убыток топливных компаний составил 40 млрд грн".

Трехзначные цифры на АЗС

По словам Леушкина, сегодня розничные цены фактически определяются по простой формуле: к стоимости топлива на оптовом рынке добавляется около 15 грн. Он пояснил, что сейчас оптовая стоимость топлива на западном и южном направлениях импорта составляет около 85-90 грн за литр. Если к этой цене прибавить среднюю наценку крупных сетей АЗС, то розничная стоимость топлива может достичь 102-102,5 грн за литр.

"Это простая формула, она обычно работает. Но здесь есть два психологических фактора: 90 гривень и 100 гривень. Я считаю, что правительство не допустит превышения отметки в 100 гривень", - отметил эксперт.

По его мнению, власти могут попытаться сдержать цены с помощью государственных механизмов, в частности, используя возможности "Укрнафты". В то же время Леушкин сомневается в эффективности такого шага, поскольку государственная сеть, по его словам, уже сталкивается с нехваткой топлива на отдельных АЗС, а высокий сезон только усиливает спрос. Леушкин добавил:

"Считаю, что цена будет расти, и у "Укрнафты" она будет где-то на уровне 95 грн, но там не будет топлива. У WOG и OKKO цена будет 105 грн, и там будет топливо. Вот такой будет рынок. Но я считаю, что будут какие-то консультации Корецкого (премьер-министр Украины Сергей Корецкий, - УНИАН). Тем более он с WOG и OKKO очень хорошо работает, общается. Будут какие-то государственные сдерживающие факторы. Государство что-то будет делать, но что именно - это уже немного сложно прогнозировать".

Причины скачка цен

Эксперт обратил внимание на риски для логистики импортного топлива. По его словам, события последних дней резко повлияли на настроения рынка и привели к скачку оптовых цен.

"Сегодня уже торговали по 80-85 грн. На завтра цену выставили в 90 грн, то есть 10 грн за день - это довольно значительный скачок", - отметил Леушкин.

По словам эксперта, из-за трудностей с морской логистикой перевозки частично перешли на более мелкие суда, которые к тому же сейчас работают с ограничениями из-за сезонных особенностей судоходства на Дунае. Это, по его словам, уже создает проблемы с поставками топлива на юге страны, тогда как на западном направлении ситуация остается более стабильной.

Леушкин добавил, что ранее топливо доставляли крупными танкерами в один из черноморских портов, после чего перегружали на более мелкие суда для доставки в украинские порты на Дунае. Теперь именно эта логистическая схема оказалась под дополнительным давлением, что и стало одним из главных факторов резкого скачка оптовых цен.

Цены на топливо в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, 22 июля цены на три основные марки бензина в Украине обновили исторические максимумы третий день подряд. Дизельное топливо также активно дорожает.

Ранее эксперт по топливу Дмитрий Леушкин сообщал, что топливо в Украине в ближайшее время будет дорожать примерно на 2-3 гривны еженедельно.

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