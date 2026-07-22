Султан Брунея владеет тысячами редких автомобилей на $5 млрд: что известно о его коллекции

В коллекции султана можно найти автомобили, созданные в единственном экземпляре.

У султана Брунея Хассанала Болкиаха, вероятно, самая большая в мире коллекция роскошных автомобилей. Более того, в эту коллекцию входит немало уникальных моделей, созданных по индивидуальному заказу, пишет Supercar Blondie.

Отмечается, что в коллекцию султана Брунея входят не менее 7 000 автомобилей, общая стоимость которых составляет около 5 миллиардов долларов. В частности, он является официальным рекордсменом Книги рекордов Гиннесса, поскольку владеет крупнейшей в мире коллекцией автомобилей бренда Rolls-Royce, насчитывающей более 600 экземпляров.

В сети время от времени выкладывают снимки этой коллекции, на которых можно заметить, что султан не ездит на этих автомобилях. Они пылятся на складах, а многие из них находятся далеко не в лучшем состоянии.

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Несмотря на это, коллекция султана Брунея все еще впечатляет. Например, он владеет несколькими роскошными внедорожниками Bentley Dominator 1990-х годов, которые были построены специально для него.

Также в коллекцию входят как минимум восемь суперкаров Ferrari F40, целая серия разноцветных Porsche 959, четыре Bugatti EB110 и 11 гиперкаров McLaren F1. Каждый из этих автомобилей может стоить несколько миллионов долларов.

Кроме того, в коллекции султана можно найти шесть Ferrari Enzo, пять эксклюзивных Ferrari FX, восемь Jaguar XJ220 и пять эксклюзивных Ferrari F90.

Дворец султана Брунея

Напомним, что султан Брунея Хассанал Болкиах также владеет крупнейшим жилым дворцом в мире. Дворец Истана Нурул Иман (Свет Веры) был построен в 1984 году. Его строительство обошлось в около 4,6 миллиарда долларов в современном эквиваленте.

Резиденция султана по площади сравнима с некоторыми деревнями и городками в Европе. Она занимает площадь более 200 000 квадратных метров. В дворце Истана Нурул Иман есть 1788 комнат и 257 ванных комнат.

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