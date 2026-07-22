Почему поляки строят оборонительную стену вместо забора возле дома: происхождение привычки

В Западной Европе обычно возводят довольно символические заборы. Но не в Польше.

В Польше существует традиция возводить максимально прочные заборы вокруг усадьбы, даже если сам дом довольно скромный. Часто это доходит до абсурда и удивляет граждан других стран Евросоюза, пишет издание wp.pl.

Авторы публикации отмечают, что достаточно проехаться по новым кварталам индивидуальной застройки в окрестностях Варшавы, Кракова, Люблина или Вроцлава, чтобы увидеть характерную картину: даже небольшие дома часто окружены высокими металлическими или бетонными ограждениями с автоматическими воротами, видеодомофонами, камерами и системами освещения. И это сильно контрастирует с привычками граждан других развитых стран.

Для сравнения в материале приведены примеры других стран Европы и США. В Италии, как рассказывает автор, границы участка часто обозначают старыми каменными стенами, живыми изгородями или простыми сетками, тогда как в Германии, Дании, Нидерландах и Великобритании ограждения обычно ниже и более открытые. Во многих американских районах передняя часть двора вообще не имеет забора, а уединение обеспечивают только задние дворы.

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Издание отмечает, что когда-то заборы выполняли сугубо практическую функцию – защищали участок от животных. Но после Второй мировой войны в Польше сформировалась специфическая культура отношения к недвижимости, когда собственный дом стал считаться символом успеха, а возведение прочного забора становилось финальным аккордом многолетнего строительства. В 1990-х годах с переходом к рыночной системе массивные бетонные конструкции с декоративными элементами стали особенно популярным способом продемонстрировать благосостояние владельца.

"Поляки не жалеют средств на ограждения. Ведь забор не только определяет границы участка. Он должен защищать, скрывать и повышать престиж. Часто он должен "выглядеть" презентабельно", – отмечают авторы публикации.

Культура заборов в Польше продолжает эволюционировать. Вместо бетона, как в 1990-х, теперь поляки отдают предпочтение металлическим палисадным конструкциям, ламельным ограждениям, панельным системам, композитным материалам и живым изгородям. Все чаще заборы интегрируются с технологиями "умного дома". Однако до сих пор польские заборы – это то, что удивляет западноевропейцев.

Подводя итог, автор публикации призывает поляков не превращать частные дома в крепости и напоминает, что ограждение должно быть прежде всего функциональным, а не демонстрацией социального статуса.

"Поэтому, возможно, стоит последовать примеру итальянцев и подойти к вопросу ограждения чуть сдержаннее? Забор не обязательно должен рассказывать всему району о статусе владельца. Он должен защищать частную жизнь, быть прочным и удобным, но не обязательно напоминать оборонительную стену", – говорится в статье.

Заборы в Европе

Как писал УНИАН, в Великобритании значительную популярность приобрели волнистые кирпичные заборы. Особенно много их в графстве Саффолк. Хотя они выглядят как архитектурная прихоть, на самом деле они экономичнее и прочнее прямых.

Несмотря на сложность ухода за травой возле такого забора, волнистые заборы остаются долговечными и экономически выгодными, поэтому их продолжают строить уже не первый век.

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