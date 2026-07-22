Чтобы картофель надолго сохранил свои пищевые качества, положите его в определенное место в квартире.

Когда приближается сезон уборки урожая, перед дачниками неизбежно встает вопрос - как хранить картошку, чтобы клубни пролежали свежими до следующей весны. И если в частных домах мешки просто складывают в погреб, то жителям квартир приходится выкручиваться. Найти подходящее место в ограниченном пространстве непросто, но все же возможно.

Как хранить картошку, чтобы она не портилась в квартире

Картошка славится длительным сроком годности, но только в подходящих условиях. Ей нужны прохлада и темнота. В теплой среде клубни начинают сморщиваться и давать ростки. А под солнечными лучами в них образовывается опасный для организма соланин. По перечисленным фактам можно предположить, как хранить картошку в квартире: нужно найти прохладное темное место.

Многие жители многоэтажных домов оставляют овощи на балконе. Но это не лучший метод, как хранить картофель дома. Такие помещения редко бывают утепленными. Зимой температура в них падает ниже нуля, а для корнеплода это очень нежелательно. Из-за мороза крахмал распадается в сахар, и мякоть приобретает неприятный сладкий вкус.

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Некоторые ставят ящики с урожаем в кладовую или кухонный шкаф. Так можно сохранить овощ свежим на неделю, но это не лучший вариант, как долго хранить картошку. При комнатной температуре она почти неизбежно прорастает.

Тогда как правильно хранить картофель в квартире? Самый лучший вариант - положить его в холодильник. В отделении для овощей овощ может сохраниться в идеальном состоянии до 6 месяцев. Важно, чтобы температура внутри не опускалась ниже +5°, иначе мякоть перемерзнет.

Перед тем, как хранить картошку в холодильнике, слегка отряхните клубни от грязи, однако под краном не мойте. Упаковка для овоща должна хорошо пропускать воздух. Положите клубни в мешок из тканевого материала, бумажный пакет или в ящики с отверстиями. В такой емкости оставьте в нижнем отделении холодильника, предназначенном для овощей. В пластиковой упаковке картофель лучше не оставлять, иначе образуется конденсат.

Если вы все сделали правильно, картошка почти гарантированно останется свежей до весны. Периодически её желательно перебирать, выбрасывая мягкие и подгнившие плоды. Не кладите возле корнеплодов яблоки и бананы, поскольку они ускоряют созревание.

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