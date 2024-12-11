Лазер удалось интегрировать в обычный броневик / фото gov.uk

Британская армия впервые успешно применила высокоэнергетическое лазерное оружие, установленное на броневике. Удалось успешно уничтожить беспилотные летательные аппараты, сообщает британское Министерство обороны.

Испытанное оружие направляет на цель интенсивный луч инфракрасного света в форме энергии. Точность наведения обеспечивают усовершенствованные датчики и системы отслеживания. Важным преимуществом над традиционными видами оружия является отсутствие ограничения в количестве боеприпасов. В Минобороны Британии отметили, что это делает лазерное оружие экономически более эффективной альтернативой существующим вооружением.

Во время этих испытаний лазер был установлен на многоцелевой бронеавтомобиль Wolfhound, который используется британской и украинской армиями. Стрельбы проходили на полигоне Раднор в центральном Уэльсе.

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"Успешное испытание демонстратора энергетического лазерного оружия является важным шагом на пути к возможностям будущего. Эта технология может предложить надежное и экономически эффективное средство для поражения ряда текущих и будущих угроз, что повысит эффективность наших вооруженных сил", - заявил Мэтт Корк, руководитель команды Hersa Dstl, которая участвовала в разработке лазера.

Лазерная гонка вооружений: последние новости

Как писал УНИАН, оборонные компании в седьмом мире ускоряют свои планы по разработке недорогого, высокоэнергетического лазерного оружия, для противостояния новой мощной угрозе - беспилотникам. В передовые технологии, которые долгое время считались скорее научной фантастикой, сейчас вкладывают значительные средства некоторые из самых известных в мире оборонных подрядчиков.

Также мы рассказывали, что армия США впервые успешно применила лазерное оружие в боевых условиях. В лабораториях и на испытательных полигонах лазеры успешно уничтожают мишени еще с 1970-годов. Но в реальном бою такого до сих пор никому не удавалось.

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