Британская армия хочет найти дешевый способ борьбы с беспилотниками.

Британская армия впервые успешно применила высокоэнергетическое лазерное оружие, установленное на броневике. Удалось успешно уничтожить беспилотные летательные аппараты, сообщает британское Министерство обороны.

Испытанное оружие направляет на цель интенсивный луч инфракрасного света в форме энергии. Точность наведения обеспечивают усовершенствованные датчики и системы отслеживания. Важным преимуществом над традиционными видами оружия является отсутствие ограничения в количестве боеприпасов. В Минобороны Британии отметили, что это делает лазерное оружие экономически более эффективной альтернативой существующим вооружением.

Во время этих испытаний лазер был установлен на многоцелевой бронеавтомобиль Wolfhound, который используется британской и украинской армиями. Стрельбы проходили на полигоне Раднор в центральном Уэльсе.

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"Успешное испытание демонстратора энергетического лазерного оружия является важным шагом на пути к возможностям будущего. Эта технология может предложить надежное и экономически эффективное средство для поражения ряда текущих и будущих угроз, что повысит эффективность наших вооруженных сил", - заявил Мэтт Корк, руководитель команды Hersa Dstl, которая участвовала в разработке лазера.

Лазерная гонка вооружений: последние новости

Как писал УНИАН, оборонные компании в седьмом мире ускоряют свои планы по разработке недорогого, высокоэнергетического лазерного оружия, для противостояния новой мощной угрозе - беспилотникам. В передовые технологии, которые долгое время считались скорее научной фантастикой, сейчас вкладывают значительные средства некоторые из самых известных в мире оборонных подрядчиков.

Также мы рассказывали, что армия США впервые успешно применила лазерное оружие в боевых условиях. В лабораториях и на испытательных полигонах лазеры успешно уничтожают мишени еще с 1970-годов. Но в реальном бою такого до сих пор никому не удавалось.

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