В днепровских водохранилищах распространяется опасная рыба-чужак: экологи бьют тревогу

Эту рыбу впервые заметили в украинских водоемах в 2002 году.

В Украинских водоемах распространяется солнечная рыба (Lepomis gibbosus). Этот инвазивный вид поедает икру и мальков других рыб, из-за чего он может вытеснять местные виды, предупредили в пресс-службе Государственного агентства Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Отмечается, что в днепровских водохранилищах за последние десятилетия появились десятки видов рыб, которые раньше там не обитали. По словам экологов, они активно распространяется по украинским водоемам.

В Госрыбагентстве поделились, что солнечная рыба, ротан и амурский чебачок появились в днепровских водохранилищах в результате строительства каскада ГЭС, зарыбления водоемов и случайного переселения. По данным агентства, в начале 1930-х годов в среднем течении Днепра насчитывалось 46 видов и один подвид рыб и круглоротых. Уже к концу 1950-х годов количество видов в Днепровском водохранилище сократилось с 46 до 37.

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В Госрыбагентстве отметили, что после создания Каховского водохранилища уже к концу 1960-х годов фауна Днепровского водохранилища увеличилась до 43 видов. Всего с начала XX века в днепровских водоемах появилось 27 новых видов рыб и три гибрида.

По данным агентства, солнечную рыбу впервые заметили в украинских водоемах в 2002 году. Затем эксперты обнаружили ротана, бычка Браунера и другие чужеродные виды.

В Госрыбагентстве подчеркнули, что многие чужеродные виды рыб не только прижились, но и активно распространяются. Например, солнечная рыба в реке Самара продвигается со скоростью более 30 км в год, а итальянская рыба-игла в канале "Днепр – Донбасс" распространялась со скоростью около 52 км в год.

"Сегодня фауна рыб Днепровского водохранилища и его притоков насчитывает 57 видов и подвидов, относящихся к 14 семействам. Всего в составе ихтиофауны днепровских водохранилищ зарегистрировано 21 инвазивный вид, в том числе три вида (амурский чебачок, солнечная рыба и ротань), которые включены в перечень инвазивных чужеродных видов, представляющих угрозу для всего Европейского Союза", - рассказали в агентстве.

Пресноводные рыбы массово исчезают из рек

Напомним, что в отчете "Глобальная оценка мигрирующих пресноводных рыб", подготовленном при поддержке ООН, говорится о том, что пресноводные рыбы постепенно исчезают из рек всего мира.

Отмечается, что мигрирующие пресноводные рыбы находятся в серьезной опасности. В отчете говорится о том, что для их защиты странам необходимо управлять реками как единой системой, а не как отдельными национальными участками.

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