Морской экспорт из Украины почти остановился: скоро ситуация станет критической, - эксперт

Зерно скапливается внутри страны, а валютная выручка существенно сокращается.

В результате вражеских ударов по портовой инфраструктуре и транспортным судам морской экспорт продукции АПК из Украины фактически остановился. Ситуация может стать критической в течение двух-трех месяцев, говорит в беседе с УНИАН заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

"На сегодняшний день в результате обстрелов практически остановился экспорт с территории Украины – из портов Большой Одессы. Соответственно, это создает давление внутри страны на ценообразование. У нас есть переходные остатки зерна с прошлого сезона в размере около 10 млн тонн. На этом фоне идет активная кампания по сбору нового урожая. Вывозить мы не можем, аграрную продукцию нужно хранить – все это давит на цены, и они для фермера падают", – говорит УНИАН Марчук.

Ситуация пока сложная – но при сохранении текущей динамики может довольно скоро стать критической, предупреждает эксперт.

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"Для нас очень важно в ближайшее время восстановить совместно с Вооруженными Силами Украины безопасность в портах. В противном случае это приведет к трудностям. Условно, у нас есть переходный период, чтобы ситуация не стала критической – в пределах двух-трех месяцев", – прогнозирует Марчук.

Морские перевозки обеспечивают львиную долю аграрного экспорта Украины, и перекрыть их сухопутным транспортом – даже с учетом неизбежных дополнительных затрат – невозможно.

"Из альтернатив у нас есть Дунай, железная дорога и автомобильные перевозки. Дунай в лучшем случае может обеспечить перевозку в пределах 2–2,5 млн тонн в месяц. Железная дорога – в пределах миллиона, автомобильные дороги – в пределах 600 тысяч тонн. Мы будем по мере возможностей это делать, но это удорожает логистику. Финансовые потери растут в разы. Это будет сказываться на рентабельности товаропроизводителей и, соответственно, на их подготовке к посеву озимых культур. Поэтому море для нас является ключевым логистическим маршрутом", – подчеркивает Марчук.

Экспорт агропродукции из Украины – главные новости

Ранее Марчук отмечал, что переходные остатки продукции АПК создают дополнительную финансовую нагрузку для фермеров. Они остаются на хранении в элеваторах и занимают место нового урожая. А снижение экспорта урожая за границу приводит к сокращению валютной выручки.

Неделю назад эксперты подсчитали, что Украина потеряла уже около трети мощностей по экспорту зерна через Черное море в результате усиления ракетных и беспилотных атак российских оккупантов.

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