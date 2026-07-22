Рассказываем, как с помощью простых домашних средств очистить духовку от жира, нагара и пригоревших загрязнений.

Выбирая, чем отмыть сильно загрязненную духовку, не спешите покупать дорогие чистящие средства.

Все необходимое наверняка уже есть у вас на кухне.

Ниже - два проверенных способа, которые помогут справиться даже с застарелым жиром и нагаром.

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Как убрать застарелый нагар в духовке - 2 простых домашних способа

Обычный белый столовый уксус можно использовать не только в кулинарии. Он помогает справиться со свежим жиром, а также убрать нагар без агрессивной бытовой химии. Если же загрязнения старые и плотные, для лучшего результата стоит использовать пищевую соду, пишет издание The Spruce. Рассказываем о двух простых способах, которые давно используют многие хозяйки.

Как очистить духовку от нагара уксусом

Подготовьте паровую баню - в жаропрочную миску или форму объемом не менее 2 л налейте холодную воду и добавьте 1 стакан белого дистиллированного уксуса.

Разогрейте духовку. Поставьте емкость на решетку, включите духовку на 230°С и оставьте на 30 минут. При сильных загрязнениях увеличьте время до 60 минут. Затем выключите духовку и дождитесь, пока она полностью остынет, не открывая дверцу.

Замочите решетки. Снимите их, поместите в плотный пакет или большую емкость, сбрызните неразбавленным уксусом и посыпьте пищевой содой. После окончания реакции залейте горячей водой так, чтобы она полностью покрыла решетки. Оставьте на 1 час или на ночь.

Протрите внутренние поверхности. Смешайте теплую воду и уксус в пропорции 1:1, смочите губку или салфетку из микрофибры и протрите стенки, дно и дверцу духовки. По мере загрязнения промывайте губку и при необходимости меняйте раствор.

После замачивания промойте решетки теплой водой, удалите остатки загрязнений, вытрите насухо и установите обратно.

Как очистить духовку от застарелого жира содой

Если жир успел въесться, а на стенках появился плотный нагар, после обработки уксусом воспользуйтесь пищевой содой. Она поможет справиться даже со старыми загрязнениями.

Размягчите загрязнения - сначала обработайте духовку паром с водой и уксусом, как это делали выше.

Приготовьте чистящую пасту. Для этого смешайте 1 стакан пищевой соды и 2 ст. л. воды. Она должна получиться густой, но легко распределяться по поверхности.

Нанесите пасту на внутренние стенки духовки, не затрагивая нагревательные элементы. Закройте дверцу и оставьте минимум на 1 час, а лучше - на ночь.

Смойте пасту и остатки нагара губкой или салфеткой, смоченной теплой водой. Затем протрите поверхности раствором воды и белого уксуса (1:1), чтобы убрать остатки жира и соды.

После этого установите решетки обратно и протрите дверцу духовки снаружи.

Если уксуса или соды не оказалось под рукой, выручат и другие средства, которые обычно есть почти в каждом доме.

Чем еще можно очистить духовку от жира:

средство для мытья посуды - добавьте в содовую пасту 1 ст. л. жидкости для мытья посуды вместо такого же количества воды, такая смесь поможет быстрее растворить жир;

лимон и соль - разрежьте лимон пополам, обмакните срез в соль или пищевую соду, натрите загрязненные участки и затем протрите поверхности влажной губкой;

таблетка для посудомоечной машины - слегка смочите обычную таблетку (не капсулу) теплой водой и аккуратно очистите стекло духовки изнутри, остатки средства удалите влажной салфеткой, затем вытрите стекло насухо;

лимонная кислота - растворите 1 ст. л. порошка в 1 стакане горячей воды, перелейте раствор в распылитель и обработайте жирные поверхности, а через 30 минут протрите их влажной тканью.

Эти простые домашние средства помогут вернуть духовке чистоту без дорогой бытовой химии. А если очищать ее регулярно, жир и нагар не успеют въесться, и следующая уборка займет гораздо меньше времени.

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