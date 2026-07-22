Чтобы фильтр вытяжки стал как новый, замочите его в этом растворе.

Вытяжка считается одним из самых грязных мест на кухне, поскольку накапливает на себе весь жир с плиты. Её чистка может быть утомительной, особенно когда руки доходят до решетки с мелкими отверстиями. Не все химические средства "берут" этот желтый налет. Но даже в кухонном шкафчике можно найти, чем отмыть застарелый жир с вытяжки - для этого вовсе не нужна дорогостоящая химия.

В целом мыть такую технику рекомендуется хотя бы раз в месяц. Если долго пренебрегать процедурой, остатки жира с решетки будут капать на плиту.

Как почистить вытяжку на кухне в домашних условиях

Чтобы помыть вытяжку, отключите её от розетки и снимите решетку. Сам корпус почистите губкой, смоченной в мыльной воде. Затем протрите начисто, а для блеска и удаления всех пятен отполируйте поверхность детским маслом.

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Наиболее сложным в чистке считается сетчатый фильтр. Если у вас есть посудомоечная машина, то самый простой способ, как удалить жир из кухонной вытяжки - это помыть решетку с помощью техники. Используйте деликатный режим и мойте деталь отдельно от другой посуды.

При отсутствии машины фильтр придется чистить вручную. Для этого сначала замочите его на 30 минут в тазе с очень горячей водой. Перед тем, как почистить сетку вытяжки от жира, сначала надо растворить налет.

Затем слейте старую воду и залейте новую. В нее добавьте сто граммов пищевой соды и четыре столовые ложки средства для мытья посуды. Это домашний обезжириватель, который эффективно растворяет жир даже в труднодоступных местах. В таком растворе оставьте сетку на время от 15 минут до 2 часов, зависимо от степени загрязнения.

Если после замачивания налет не сошел, попробуйте прокипятить решетку в такой жидкости. Во время кипения сода лучше проникает в жировой слой, разрушая его изнутри.

Второй вариант, чем почистить сетку вытяжки над плитой - это кислота. В полтора литра кипятка влейте стакан уксуса и три столовые ложки лимонной кислоты. В такой смеси замочите деталь на 30-90 минут.

Чистый фильтр оставьте обсохнуть при комнатной температуре. Потом вставьте назад в вытяжку. Теперь техника снова готова к использованию.

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