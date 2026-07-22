Продолжается судебное противостояние между корпорацией Kernel и государственным "Сенс Банком". Крупнейший оператор рынка подсолнечного масла в Украине хочет взыскать с банка 1,75 млрд грн. Судебная тяжба проходит в Хозяйственном суде Киева.

Я уже писал, почему с этим процессом далеко не все в порядке. В нем удивительно буквально все: как в процесс привлекли "Сенс Банк" (хотя его там не должно быть), как выбирали судью, как формулировали претензию. Вопрос о наличии оснований для привлечения "Сенс Банка" остается одним из ключевых в деле. Удивительно, что эти $39 млн никоим образом не касаются ни "Сенс Банка", ни государства – но их, возможно, заставят платить. А ещё крайне важно понимать, что выплата 1,75 млрд грн ляжет на государственный бюджет, прямо или косвенно, поскольку очевидно, что выплата такой суммы не может не оказать негативного влияния на капитал банка в целом.

Пока что есть повод для оптимизма. Если суд окажется беспристрастным, а банк и его владелец (государство в лице Министерства финансов) приложат должные усилия, вероятность принятия решения в пользу "Кернела" минимальна. Но именно здесь возникают те риски, о которых я уже писал.

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У меня есть обоснованные сомнения и в случайности выбора судьи, и в мотивах "Кернела", и даже в беспристрастности топ-менеджеров "Сенс Банка". Да, это не подозрение в том смысле, который вкладывают в это слово следователи и прокуроры, а просто мое личное оценочное суждение. Однако у меня есть весомый набор фактов, который позволяет взглянуть на этот судебный процесс под другим углом. Часть из них я уже изложил, остальную часть изложу в этом тексте. Предлагаю представителям Министерства финансов и Высшего совета правосудия (ВСП) уделить им особое внимание.

НЕМНОГО ПРЕДЫСТОРИИ

Дьявол кроется в деталях, а буквально вся эта история соткана из деталей. В общем, сам сюжет звучит как нечто невозможное – подобно тому, что по отдельности металлическая труба, веревка и простыня не могут пересечь море. Однако, если соединить их в один плот с бревнами и пустыми пластиковыми баками, а простыню натянуть на трубу, получится жизнеспособная конструкция. Именно это, на мой взгляд, сделали юристы "Кернела".

Чтобы понять, как "плывет" их иск против "Сенса", нужно вместе оценить юридические тонкости, жизненный путь персонажей, возможные признаки сговора и большие деньги.

Начну с общих рамок. Я подробно описывал суть иска по ссылке ниже, давая понять, почему судебный процесс "Кернела" против "Сенс Банка" – это дело государственной важности.

Если вы не хотите тратить время на подробности, вот краткая версия. Хозяйственный суд Киева рассматривает иск кипрской компании Etrecom, входящей в группу Kernel. Иск предъявлен другому кипрскому офшору Greatford, который ранее был связан с "Сенс Банком" через общего акционера. На первый взгляд, украинский суд не должен рассматривать спор двух иностранных компаний. Однако юристы Etrecom указали в качестве соответчика национализированный "Сенс Банк" и "сшили белыми нитками" деликтный иск. Благодаря этому дело попало в юрисдикцию украинского суда. Но такая исковая конструкция требует тщательной судебной оценки на предмет ее соответствия правилам юрисдикции и надлежащему способу защиты.

Суть спора – долг в размере $39 млн. Kernel имеет довольно долгую историю взаимоотношений с "Сенс Банком", еще с тех пор, когда "Сенс" был "Альфа-Банком Украина". Группа обслуживалась в банке, брала кредиты, в целом история отношений носила позитивный характер. Именно исходя из этого положительного опыта, Kernel через свою компанию Etrecom решил инвестировать собственные средства в Loan Participation Notes (LPN), выпущенные нидерландским независимым фондом E.M.I.S. Finance B.V. Для этого он приобрел эти облигации на вторичном рынке у компании Greatford.

Loan Participation Notes (LPN) от E.M.I.S. были очень хорошим инструментом. Нидерландская компания E.M.I.S. была юридически независимой от "Сенс Банка" компанией. Этот "денежный мешок" в Нидерландах собирал деньги, а затем передавал их в кредит "Сенсу" через материнскую компанию банка. Банк на эти деньги выдавал кредиты, а собранные по кредитам платежи со временем должны были вернуться на погашение облигаций.

Деньги в E.M.I.S. также собирали через "Сенс". Облигации нидерландской компании предлагали купить клиентам (инвесторам) украинского VIP-банкинга "Сенса", некогда известного как "А-Клуб". LPN приносили более высокую доходность по сравнению с депозитами в валюте и валютными ОВГЗ, а также позволяли инвесторам выводить значительные денежные сбережения с территории Украины без получения соответствующих валютных лицензий, что было вполне законно, ведь все выплаты по LPN инвесторы могли уже получать на счета в зарубежных банках. Поэтому их с удовольствием приобретали. Среди покупателей было много состоятельных семей, представленных первыми лицами украинского бизнеса и топ-чиновниками.

Насколько мне известно, взаимоотношения Kernel с "Сенс Банком" и отношения Etrecom с Greatford никоим образом не связаны между собой. Они лишь демонстрируют, что группа компаний Kernel была тесно связана экономическими отношениями с группой компаний, в которую входили и "Сенс Банк", и Greatford. Именно это показывает, насколько коварными порой могут быть такие отношения, если одна из сторон может получить поддержку административного ресурса.

Kernel оформил LPN не на одну из своих многочисленных компаний и даже не на публичный люксембургский холдинг, а на кипрский офшор Etrecom. Этот офшор – финансовое сердце Kernel, через него аграрный холдинг пропускает кредиты, дивиденды и остальные потоки.

В июле 2023 года произошла национализация. Новым владельцем "Сенс Банка" стало правительство Украины в лице Министерства финансов. Минфин объявил, что не признает долги предыдущих владельцев. В частности, он запретил банку выплачивать E.M.I.S. по LPN-облигациям.

Однако для "Кернела" это не имело особого значения, поскольку E.M.I.S. провел реструктуризацию и пообещал выплатить по облигациям в 2029–2030 годах. Оставалось только дождаться.

Но "Кернел" решил не ждать ещё три года, а вернуть деньги сейчас. Своим иском юристы фактически заявили, что "Сенс Банк" должен выплатить "Кернелу" 1,75 млрд грн – гривневый эквивалент $39 млн по текущему курсу.

Интересно то, что сама компания Etrecom утверждает, будто существует договор обратного выкупа LPN, заключенный по британскому праву между Etrecom и Greatford. Однако указанный договор Etrecom не выполнил, а потому прекрасно понимает, что оснований для иска в Англии у него нет. Поэтому суд в Украине – это попытка обойти этот недостаток.

Формально иск подан против того самого кипрского офшора Greatford, который когда-то был аффилирован с "Сенс Банком". Но у этого офшора все средства заблокированы в рамках уголовных дел в Украине, то есть они недоступны, зато доступные средства есть у "Сенс". Думаю, юристы "Кернела" сделали банк соистцом именно для того, чтобы добраться до денег. Хотя госбанк к этому долгу не имеет никакого отношения, но его ведут на поводке к казни и все-таки могут заставить платить.

И в качестве вишенки на торте – ещё один интересный факт. Взыскание денежных средств с банка никоим образом не связано с будущими выплатами по LPN. Структура заявленных требований, не без оснований, поднимает вопрос о том, как будет исключена возможность двойного возмещения в случае будущих выплат по LPN. Не исключено, что Etrecom пытается получить средства дважды, а именно взыскать средства с банка по деликтному иску, а затем в будущем получить еще и средства после погашения LPN от E.M.I.S.

Сама юридическая конструкция крайне уязвима. В то же время она была представлена таким образом, будто является полностью обоснованной и соответствует требованиям закона. По сути, Etrecom, используя предусмотренные украинским законодательством механизмы защиты нарушенных прав, пытается обратить их против государства Украина в этот чрезвычайно сложный для него период.

Хочется верить, что украинское правосудие сможет установить истинную правовую природу правоотношений, возникших между Etrecom и Greatford, отделить искусственно созданные деликты от реальных обязательств, не позволив переложить финансовое бремя частных инвестиций на плечи национализированного банковского учреждения

Далее я расскажу о нескольких подводных камнях этого дела.

СТРАННЫЕ СОВПАДЕНИЯ С НАЗНАЧЕНИЕМ СУДЬИ

Я уже писал, что Kernel трижды подавал один и тот же иск, и в итоге дело было распределено судье Светлане Погрибной. При этом ранее она уже выносила решения по делам с участием компаний группы Kernel. В последние годы госпожа Погрибная работала в Хозяйственном суде Полтавской области, а в Киев была командирована сроком на год для оптимизации судебной нагрузки.

Возможно, в "Кернеле" расценили эту командировку как хороший знак. По ссылке вы найдете несколько эпизодов, в которых судья Погрибная уже выносила решения, которые можно трактовать как благоприятные для холдинга.

Вероятно, холдинг настолько хотел, чтобы дело рассматривала именно она, что пожертвовал немалой суммой – около $50 тыс. При повторных подачах иска Kernel уплачивал судебный сбор. Часть денег ему не удастся вернуть.

Такое расточительство наводит на мысль, что Kernel может рассчитывать на гораздо больший выигрыш. Вопрос, почему дело в конечном итоге попало именно к судье Погребной, может стать предметом дополнительной проверки со стороны Высшего совета правосудия (ВСП).

Логику Kernel я понимаю прекрасно. 39 млн долларов сейчас – это гораздо больше, чем 39 млн долларов через три года. Получение денег досрочно окупит все расходы. А если каким-то чудом удастся сохранить на руках Loan Participation Notes (LPN) и дождаться 2029 года, то можно получить свои $39 млн ещё раз, на этот раз от E.M.I.S.

Уже сам тот факт, что Светлана Погрибная ранее принимала решения по судебным искам с участием "Кернела", должен был стать "железным" поводом для её отвода от рассмотрения иска Kernel. Однако судья продолжает вести дело. Одно из объяснений тому заключается в том, что ходатайство об отводе рассматривала она сама и не обнаружила ничего подозрительного, а отвод признала необоснованным. Что само по себе наводит на мысли о ее мотивации.

Впрочем, коллега, рассматривавший вопрос о её отводе, поддержал позицию Погрибной и в удовлетворении отвода также отказал.

ОТ НОТАРИУСА К СУДЬЕ

Карьерный путь судьи, ведущей это дело, интересен сам по себе. Светлана Погрибная начинала свою деятельность в качестве частного нотариуса в Харькове. Сначала она работала в промышленно-спальном районе на улице Плехановской, но затем переехала в тихий исторический центр, рядом с Сумской, Театральной площадью и бывшим сквером Победы. Вокруг её офиса на улице Гоголя (а затем Скрипника) располагались офисы многочисленных компаний и престижный жилой район. Работа нотариусом в таком месте была несложной, престижной и прибыльной. По сути, это гарантия безбедной жизни для себя и семьи вплоть до глубокой старости.

Не знаю, что побудило госпожу Погрибную бросить такое золотое место и пойти в судьи. Решение она приняла в 2012 году, в разгар эпохи Януковича. Очевидно, что это назначение не было кулуарным, ведь политически значимых дел она не рассматривала. Доказательство: вскоре произошел Евромайдан, но люстрация Погрибную не коснулась. Так же безболезненно она прошла через кадровые чистки и проверки на добропорядочность со стороны новых реформаторов после судебной реформы 2016 года.

В последние годы госпожа Погребная работала судьей Хозяйственного суда Полтавской области, несмотря на то, что все ее имущество официально оставалось в Харькове. Именно находясь в Полтаве, она принимала решения, которые можно считать выгодными для "Кернела".

Анализ деклараций ничего плохого не выявил. Большого состояния судье накопить не удалось, недвижимость и автомобиль – крайне скромные, у нее также "висит" кредит. И все же биография Погрибной не безупречна. В 2020 году Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) получило сообщение о возможном нарушении ею антикоррупционного законодательства. Впрочем, дело не рассматривалось, так как на момент поступления сообщения уже истекли сроки давности, в пределах которых можно было привлечь судью к административной ответственности. Вполне возможно, кто-то совершил процессуальное действие, но в крайне удачные для Погрибной сроки, чтобы снять с неё риски.

Остается открытым вопрос: может ли судья Погрибная быть удобной для "Кернела" именно в этом деле? Если да, то какова могла быть ее личная мотивация при этом? В связи с этим я бы обратил внимание на следующие два момента.

Первый. Светлане Погребной 61 год. Предельный возраст судьи – 65 лет, а уже сейчас она часто бывает на больничном. Вскоре Погрибной предстоит вернуться на работу в Хозяйственный суд Полтавской области, после чего ее ждут еще несколько лет рутины и пенсия. Ее имущество скромное. Пенсия судьи достойная по украинским меркам, но после очередной девальвации и нескольких лет инфляции покупательная способность этих денег будет уничтожена.

Второй момент также касается мотивации Светланы Погрибной. Дело в том, что её сын – Олег – сейчас переживает сложные времена. Не исключено, что помощь ему может стать еще одним стимулом, чтобы пойти на встречу одной из сторон процесса "Kernel" против "Сенс Банка".

Я не утверждаю, что нужно автоматически подозревать судью Погрибную в коррупции. Наоборот, недавний приговор бывшему председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву должен был предостеречь судей от заведомо предвзятых решений в пользу одной из сторон.

И все же обстоятельства, связанные с семейной ситуацией судьи, могут создавать основания для повышенного внимания общественности к рассмотрению этого дела. Учитывая масштаб иска и сопутствующие личные обстоятельства судьи, прозрачность ее действий в этом процессе должна стать объектом пристального внимания и со стороны контролирующих органов.

ДЕЛО ОЛЕГА ПОГРИБНОГО

В реестре решений Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров имеется решение № 180дп-26. Комиссия постановила привлечь его к дисциплинарной ответственности и наложить дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности в органах прокуратуры. Решение комиссия приняла 1 апреля 2026 года, а приказ о дисциплинарном взыскании датирован 5 мая, о чем указано в Реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

До принятия этого решения сын судьи Светланы Погрибной занимал должность прокурора Луганской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона с июля 2024 года. Судя по тексту решения, жалобы на него синхронно подали сразу несколько бывших коллег. Рассмотрение дела длилось несколько месяцев и завершилось увольнением.

В документе указано, что его действия имели признаки коррупционного уголовного правонарушения. Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного округа установила, что он:

"В своей служебной деятельности проявил недобросовестность, нарушил ограничения в отношении личных связей и взаимоотношений, которые могут скомпрометировать звание прокурора, а также допустил действия, которые могут создавать впечатление коррупционных, в частности вступил во внеслужебные отношения с одним из фигурантов в уголовном производстве № (конфиденциальная информация), с которым во время личного общения в мессенджере "Signal" с 1 марта 2025 года обсуждал и планировал своё содействие незаконному снятию с воинского учёта военнообязанных лиц мобилизационного возраста, а также оказания влияния на должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки (далее – должностные лица ТЦК и СП) с целью получения неправомерной выгоды за внесение ими недостоверных данных в Единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег" (далее – реестр "Оберег")".

Если я правильно понял, прокурор Погрібный помогал уклониться от мобилизации, используя служебное положение прокурора. Судя по всему, он делал это не бесплатно. Согласно решению КДКП, действия Олега Погрібного были квалифицированы как нарушающие ограничения в отношении личных связей и создающие впечатление коррупционных проявлений.

Возможно, именно на эти эпизоды ссылался Офис Генерального прокурора, который в 2025 году провел тайную проверку добросовестности прокурора Погрібного. "По результатам указанной проверки добропорядочность Погрибного О.И. не подтверждена", – говорится в официальном заявлении ОГП, которое имеется в моем распоряжении.

Олег Погрібный обжаловал решение о дисциплинарном взыскании в ВСП, но с самого начала у этой жалобы было мало шансов на успех. В своих декларациях о добропорядочности прокурора за 2023–2024, 2024–2025 и с 1 января 2025 по 19 марта 2026 он указывал, что коррупционных действий не совершал, а статус прокурора в своих интересах или в интересах третьих лиц не использовал. Однако реальность доказала обратное. Неприятности пришли из неожиданного источника. Где-то во Львовской области следователи обыскали автомобиль, в котором нашли смартфон с перепиской.

Решение дисциплинарной комиссии прокуроров ссылается именно на эту переписку в "Сигнале". Это главное доказательство, на основании которого было принято решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Вот лишь одна из цитат: "Да, во время осмотра телефона, изъятого 9 апреля 2025 года в автомобиле марки "Volkswagen Passat" с регистрационным номером (конфиденциальная информация), которым пользуется ЛИЦО 3, обнаружена переписка от 1 марта 2025 года, где Погрибный О.И. обратился к ЛИЦУ 3 с просьбой аннулировать повестки неустановленному лицу, состоящему на учете в Салтовском РТЦК и СП г. Харькова. В ходе этого диалога ЛИЦО 3 сообщил Погрибному О.И., что за такие действия необходимо предоставить от 4 до 5 тысяч долларов США и что реализовать указанное возможно через ТЦК и СП, расположенных в г. Львове. Впоследствии ЛИЦО 3 направило дополнительную информацию Погрибному О.И., в которой указало, что за аннулирование повестки, снятие с розыска и смену места учета в целом необходимо предоставить от 6 до 7 тысяч долларов США (фото № 1-11)".

Из-за этого дела экс-прокурор уже попал в раздел скандальных новостей. Сам он утверждает, что в переписке было что-то совершенно невинное, хотя мне лично так не показалось. И не только мне.

Буквально на днях, 16 июля, состоялось заседание ВСП. Высший совет правосудия рассмотрел апелляцию Олега Погрибного, а заодно и его ходатайство о переносе рассмотрения. Бывший прокурор аргументировал это тем, что он мобилизован и не может присутствовать на заседании лично. Это действительно так. Приказ об увольнении из прокуратуры датирован 5 мая, а накануне (4 мая) он вступил в ряды Национальной гвардии.

Дважды этот аргумент срабатывал. ВРП переносила рассмотрение дела Погрібного 18 июня и 2 июля 2026 года. Но на этот раз Совет отказал в переносе и приостановке рассмотрения, посчитав, что вопрос можно рассматривать в его отсутствие. Совет также отметил, что экс-прокурор не находится в зоне боевых действий, что не мешает ему участвовать в заседании, в связи с чем приостановка рассмотрения его жалобы является необоснованной. На заседании присутствовали представители генеральной инспекции Офиса генерального прокурора, квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона – представители всех уровней прокурорской вертикали, имевшие отношение к решению об увольнении Погрибного.

Присутствовавшие на заседании изучили материалы дела и оставили без изменений решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Олег Погрібный, как и ранее, считается уволенным по формулировке "совершение действий, порочащих звание прокурора и способных вызвать сомнение в его объективности, беспристрастности и независимости, в честности и неподкупности органов прокуратуры; систематическое (два и более раз в течение одного года) нарушение правил прокурорской этики".

Более того: как сообщили адвокат Погрибного и присутствующие прокуроры, по выявленным фактам возбуждено уголовное дело, которое расследует Государственное бюро расследований. Пока что это дело по факту, возбужденное по ч. 2 ст. 369 УК Украины о воздействии на орган государственной власти, бывший прокурор фигурирует в нем в качестве свидетеля. Я не специалист, но предполагаю, что по мере развития дела статус Погрибного может измениться со свидетеля на подозреваемого. Тогда уже возможна комбинация статей Уголовного кодекса, в частности, злоупотребление влиянием (если он оказывал давление на сотрудников ТЦК в интересах третьих лиц), получение неправомерной выгоды (если получал за это деньги) и соучастие в содействии уклонению от мобилизации.

Да, по этим статьям существует срок давности привлечения к ответственности, и это шанс избежать наказания – совсем как в случае с судьей Погребной. Предполагаю, что служба экс-прокурора в рядах Нацгвардии могла быть попыткой затянуть процесс рассмотрения дела, чтобы выиграть время.

Итак, у нас есть доказанный факт – сын судьи Светланы Погрибной был уволен из органов прокуратуры за недопустимое поведение, порочащее звание прокурора. Решение выдержало обжалование.

Что это означает в связи с делом "Kernel" против "Сенс Банка"? Прямой связи точно нет, но возникает вопрос о мотивации судьи Светланы Погребной.

Любая мать захочет помочь сыну в решении проблем, даже если тот неправ. Увольнение из прокуратуры означает конец карьеры и, практически гарантированно, невозможность вернуться на службу в будущем. В свою очередь, уголовное дело сулит еще худшие перспективы. Ситуация критическая, и Олегу Погрибному не помешает помощь, чтобы фактовое дело никогда не превратилось в уголовное дело против него. Думаю, эта ситуация создает серьезное искушение для судьи Светланы Погрибной, чтобы в конце судейской карьеры присмотреться к возможности вынести недобросовестное решение в пользу "Кернела". Повторюсь, это лишь разумное предположение, но оно требует разумной осторожности.

ВОЗМОЖНЫЙ СГОВОР С БАНКОМ

Не могу обойти вниманием ещё один важный аспект.

Невероятная смелость, с которой "Кернел" судится с государством, может объясняться традиционным украинским явлением – договоренностью агрохолдинга с топ-менеджерами "Сенс Банка". Обычно я не сомневаюсь в добросовестности представителей госбанков. Но дело Миндича добавило красок в портрет руководства национализированного "Сенс Банка", в частности председателя правления Алексея Ступака и председателя наблюдательного совета банка Николая Гладишенко. Я писал о том, что в работе банка выявлен целый ряд системных нарушений, которые можно объяснить преднамеренными действиями менеджмента. Пока что эти нарушения остались для руководителей "Сенса" без последствий, но так будет не вечно.

Предполагаю, что могла существовать договоренность между "Кернелом" и топ-менеджментом "Сенс Банка". Например, чтобы допустить проигрыш банком дела и выплату аграрной олигархической группе 1,75 млрд грн.

Повторюсь, это не обвинение и не подозрение в юридическом смысле. Это предположение, основанное на моем многолетнем опыте финансового журналиста. Я сталкивался с подобными случаями не раз. Обычно всё выглядело так. Государственная компания или ведомство вели ожесточённые судебные баталии, например, с компанией олигарха. Но в решающий момент то ли документы оказывались не в порядке, то ли представитель госкомпании не являлся в суд, то ли юристы не проявляли должной твердости на слушании – и процесс проигрывался.

На гипотезу о возможном сговоре меня натолкнула странная позиция банка. Она выражается в двух моментах.

Во-первых, юристы банка усердно оспаривают иск "Кернела" и готовят документы в поддержку позиции государства. Однако при этом "Сенс" странным образом игнорирует тот факт, что дело ведет судья Светлана Погрибная. А именно ее участие в деле должно было бы обеспокоить государственный банк в первую очередь.

Повторюсь, на посту судьи Хозяйственного суда Полтавской области она не раз выносила решения, которые можно оценить как выгодные для бизнеса группы Kernel. Сам иск на сумму 1,75 млрд грн удивительным образом совпал с её годовой командировкой в Хозяйственный суд Киева. Судебная "карусель" вращалась трижды, пока дело не попало в руки Погребной. Казалось бы, это очень показательно, и юристы "Сенса" должны были бы требовать отвода судьи по ряду косвенных признаков. Но они проигнорировали эту возможность, тем самым поставив под сомнение весь исход дела.

Во-вторых, банк умалчивает об иске на 1,75 млрд грн в публичном пространстве. Но это ведь вовсе не технический судебный процесс.

Мы должны четко осознавать, что одна из трех крупнейших аграрных групп Украины пытается взыскать деньги с системного госбанка по делу, к которому банк не имеет отношения. В подобных случаях публичная активность бывает гораздо важнее юридической. Консолидированная позиция государства способна остановить подобный иск за один час и даже переломить ситуацию в пользу общества.

Однако до сих пор только я один пишу об этом процессе. Банк, Министерство финансов, Нацбанк, Офис президента – не сделали ни одного заявления по поводу иска "Кернела". Не исключено, что такое молчание можно объяснить позицией руководства банка. Они обязаны бить тревогу и стучать в нужные двери, но они этого не делают. И вот здесь мне представляется возможным сговор, как один из многих вариантов, и отсутствие активной публичной позиции со стороны "Сенс Банка" и Министерства финансов по поводу этого иска может создавать основания для общественного обсуждения и требует реакции со стороны государственных органов.

Получается, что шансы на рассмотрение дела в пользу Kernel резко возрастают, а победа агроолигархической группы в суде крайне нежелательна для государственного банка и Украины в целом. Она не просто обойдется госбюджету в 1,75 млрд грн, но и создаст прецедент для всех владельцев LPN-облигаций подать иск против "Сенс Банка". А это – потенциальный риск на многие миллиарды гривен. Это ударит по бюджету и обязательствам Украины перед МВФ и ЕС (программа предусматривает снижение рисков и приватизацию, а не докапитализацию госбанков).

Сам факт публичного обсуждения этого иска уберег бы "Сенс" от многих неожиданностей. На самом деле позиция истца в этом деле спорна, и выиграть его без "помощи" извне – невозможно. Даже если суд примет решение в его пользу, Kernel рискует своей репутацией. А в случае выигрыша в первой инстанции дело почти наверняка дойдет до Верховного Суда, где после дела Князева шансы отбить 1,75 млрд грн у государства невелики. Но все это – в случае публичного оглашения, которого до сих пор не было.

Я заранее прошу прощения, если моя гипотеза окажется ошибочной, и топ-менеджмент государственного "Сенс Банка" искренне пытается отбить саму возможность взыскания 1,75 млрд грн, к которым не имеет никакого отношения. Но одно дело лучше тысячи слов. Надеюсь, в ближайшее время "Сенс" и правительство Украины перейдут в публичное наступление и сделают взыскание $39 млн невозможным.