Купить квартиру в Украине стало дороже: где цены выросли больше всего

Киев остается самым дорогим городом для покупки квартиры в Украине: здесь за однокомнатную квартиру придется заплатить 75 тыс. долл.

Медианная стоимость квартир в Украине в долларах выросла на 3%. По состоянию на июнь она составляет 61 090 долларов.

По данным исследования "OLX Недвижимость", имеющегося в распоряжении УНИАН, в первом полугодии 2026 года рынок покупки квартир в Украине демонстрирует умеренный рост. Отмечается, что количество объявлений о покупке квартир увеличилось на 4%. При этом среднее количество откликов на одно объявление выросло на 3%.

Наиболее заметный рост стоимости однокомнатных квартир на вторичном рынке зафиксирован в Виннице – 57,8 тыс. долл. (+11%) и Хмельницком – 42,3 тыс. долл. (+9%). В Черновцах – 61,5 тыс. долл. и Запорожье – 15,9 тыс. долл. (по +7%). В то же время в некоторых городах с начала года наблюдалось снижение цен, в частности в Херсоне – 13,2 тыс. долл. (-13%), Ровно – 56,9 тыс. долл. (-4%) и Киеве – 75 тыс. долл. (-3%).

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Несмотря на незначительное падение стоимости, Киев остается самым дорогим городом для покупки квартиры в Украине. По уровню цен среди областных центров за столицей также следуют Ужгород и Львов.

Покупка домов

В первом полугодии текущего года интерес украинцев к покупке домов также продолжил расти. Количество активных объявлений увеличилось на 15%, а среднее количество откликов на одно объявление – на 24%. Несмотря на это, медианная стоимость домов в долларах осталась практически неизменной и составляет 78 494 долл.

Наибольшее подорожание зафиксировано в Херсоне – 37 тыс. долл. (+26%) и Тернополе – 121,2 тыс. долл. (+23%), также заметно выросли цены в Днепре – 53,7 тыс. долл. и Житомире – 71,9 тыс. долл. (по +9%). В то же время в большинстве областных центров стоимость домов снижалась, в частности в Кропивницком – 49,8 тыс. долл. и Чернигове – 24,9 тыс. долл. (по -12%), Ивано-Франковске – 124,8 тыс. долл. и Харькове – 94,4 тыс. долл. (по -8%).

Рынок жилья – последние новости

По данным исследования "OLX Недвижимость", в Украине аренда квартир за полгода подорожала на 15%, а домов – на 29%. Наибольший рост арендной платы был зафиксирован в Харькове (+40%) и Запорожье (+33%).

В июне стало известно, что цены на квартиры в новостройках Одессы выросли в течение летнего сезона. Тогда сообщалось, что средняя цена квадратного метра в новостройках эконом-класса составляет 31,5 тыс. грн.

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