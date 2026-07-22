Остапчуки отдали годовалого сына в детский сад в Канаде: стоимость впечатляет

Супруга шоумена рассказала, почему они решили не нанимать няню.

Украинский шоумен Владимир Остапчук, который вывез семью в Канаду, рассказал, что младший сын Тимофей начал ходить в детский сад в Торонто, и раскрыл ежемесячную стоимость обучения. Новым этапом в жизни годовалого сына ведущий поделился в Instagram в stories.

По словам Владимира Остапчука, сначала Тимофей легко адаптировался к детскому саду, но на второй день ему стало сложнее - он начал скучать по родителям и не хотел оставаться без них:

"Второй день немного тяжелее. Наверное, Тим уже "прохавал" систему и плачет. Поэтому мы минут 10 играем и уходим. Возвращаемся в 12 до обеденного сна".

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При этом Остапчук раскрыл стоимость детского сада для сына. По словам шоумена, ежемесячно за пребывание Тимофея в учреждении он платит 1700 долларов (около 76 тысяч гривень).

Супруга шоумена Катерина Остапчук, в свою очередь, объяснила, почему они решили не нанимать для Тимофея няню.

"В садике он выучит английский и французский. Ну, и няня - это они все равно сидят дома, а я хочу тишины иногда. И если бы это была наша Светлана, я была бы рада, а так - не готова привыкать к новому человеку".

Напомним, как писал УНИАН, в начале июня 2026 года семья Остапчуков переехала жить в Канаду.

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