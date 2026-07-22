Выбрать сладкую и свежую кукурузу проще, чем кажется.

В сезон свежей кукурузы легко ошибиться с выбором на рынке: под листьями бывает сложно рассмотреть зерна и сразу определить, насколько они спелые и качественные. Однако есть несколько простых признаков, которые помогут выбрать действительно сладкий и сочный початок. О том, как отличить хорошую кукурузу от плохой и на что следует обращать внимание при покупке, рассказали профессиональные фермеры из портала Simply Recipes.

Как проверить кукурузу - самые важные факторы

Самая вкусная кукуруза – та, которую собрали совсем недавно. Фермер Мюррей Макнаб даже шутит, что лучший способ ее приготовить – принести кастрюлю с кипящей водой прямо в поле. Однако, конечно, большинству приходится покупать кукурузу на рынке или в магазине, поэтому важно знать, как определить ее свежесть.

Прежде всего стоит обратить внимание на сорт. Старые сорта, такие как Golden Bantam ("Голден Бантам") или Early Riser ("Эрли Райзер"), появились еще до того, как селекционеры начали уделять особое внимание содержанию сахара. Поэтому они обычно менее сладкие и более крахмалистые, хотя некоторые любители ценят их за насыщенный традиционный вкус.

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Если же вы любите максимально сладкую кукурузу, лучше выбирать современные сахарные сорта. В супермаркетах именно они встречаются чаще всего, даже если это не указано на упаковке. А вот на рынке можно просто спросить продавца, когда была собрана кукуруза и какой это сорт.

Тем не менее, один из лучших способов, как проверить кукурузу - оценить ее внешний вид: листья должны быть ярко-зелеными, свежими и плотно прилегать к зернам. Если же они пожелтели, подсохли или начали отходить от початка, значит, кукуруза уже не первой свежести.

Как отличить хорошую кукурузу от плохой - другие советы

Обратите внимание и на кукурузные рыльца – тонкие "волоски" на верхушке. Они должны быть слегка влажными и иметь золотистый или светло-коричневый оттенок. Если рыльца полностью высохли, стали очень темными или покрылись слизью, такой початок лучше оставить на прилавке.

После этого осмотрите место, где початок был срезан со стебля - срез должен выглядеть свежим и светлым, а не сухим и потемневшим. Также стоит обратить внимание на запах: свежая кукуруза имеет легкий сладковатый аромат без кислых или забродивших нот.

И напоследок слегка сожмите початок. Под листьями должны хорошо ощущаться плотные зерна по всей длине, включая кончик. Если заметны пустоты или мягкие участки, покупать такую кукурузу не стоит.

После покупки не откладывайте приготовление надолго. Лучше сварить кукурузу сразу, а если такой возможности нет, как можно быстрее убрать ее в холодильник и использовать в течение одного-двух дней.

В итоге, зная, в каких случаях нельзя есть кукурузу, вы сможете не только сэкономить деньги, но и насладиться хорошими, сладкими и сочными початками.

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