В Раде хотят увеличить штрафы за российску музыку в ресторанах: о каких суммах речь

За первое нарушение налагается штраф в размере до 17 тысяч гривен.

В Верховной Раде Украины предлагают увеличить размеры штрафов за русскую музыку для ресторанов. Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" относительно ограничения использования языка государства-агрессора во время исполнения и воспроизведения музыкальных произведений в сфере обслуживания потребителей (№ 15430).

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что Законом "О культуре" запрещено публичное исполнение, публичный показ, публичная демонстрация и публичное воспроизведение музыкальных произведений, фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, связанных с государством-агрессором.

В то же время действующее законодательство не содержит специального механизма государственного контроля и ответственности субъектов хозяйствования за использование музыкального сопровождения на языке государства-агрессора при обслуживании потребителей.

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"На практике к нарушителям применяется статья 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф от 17 до 170 гривен. Это взыскание носит символический характер и не выполняет ни превентивной, ни карательной функции", – говорится в пояснительной записке.

Так, отмечают авторы законопроекта, наличие запрета без действенного механизма его обеспечения приводит к неодинаковой практике реагирования и систематическому повторению нарушений.

Что предлагается принять

Так, законопроектом устанавливается, что исполнение и/или воспроизведение во время обслуживания потребителей песен, других музыкальных произведений с текстом, а также фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, содержащих их зафиксированное исполнение, является частью такого обслуживания и осуществляется на государственном языке или любом другом языке, кроме государственного (официального) языка государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором (государством-оккупантом).

Одновременно уточняется, что правило о персональном обслуживании клиента по его просьбе на другом языке не будет касаться музыкального сопровождения.

Размер штрафов

Кроме того, законопроектом вводится специальный порядок наложения штрафов за нарушение требований, касающихся такого исполнения и/или воспроизведения музыкальных произведений при обслуживании потребителей.

Протокол об этом составляется Уполномоченным по защите государственного языка или его представителем без предварительного вынесения предупреждения и требования об устранении нарушения.

Так, за первое нарушение устанавливается штраф в размере от 500 до 1 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8 тыс. 500 до 17 тыс. гривен);

- за повторное в течение года нарушение – от 1 тыс. до 5 тыс. (от 17 тыс. до 85 тыс. грн);

- за третье и каждое последующее в течение года нарушение – от 5 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 тыс. до 170 тыс. грн).

Законопроектом также повышается с 300–400 (с 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 грн) до 500–1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (до 8 тыс. 500 – 17 тыс. грн) размер штрафа за повторное в течение года нарушение других требований статьи о государственном языке в сфере обслуживания потребителей Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Наказание за неправомерную парковку на местах для лиц с инвалидностью

Как сообщал УНИАН, ранее в Верховной Раде предложили ужесточить наказание для водителей, которые безосновательно паркуются на местах для лиц с инвалидностью. Так, остановка или стоянка транспортных средств на таких местах влечет за собой наложение штрафа в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1 тыс. 700 грн).

Кроме того, законопроектом предлагается установить новый штраф – за неправомерное использование на транспортном средстве опознавательного знака "Лицо с инвалидностью". Это повлечет за собой наложение штрафа в размере 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 5 тыс. 100 грн.

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