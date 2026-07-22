Россия сделала дроны приоритетом, на ракеты не хватает денег, – военные

Лебеденко отмечает, что россияне сейчас делают ставку на качество своей продукции, а не на расширение масштабов производства.

Сегодня Россия делает ставку на ударные дроны, хотя и не отказывается от ракетных программ. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Андрей Лебеденко.

По его словам, россияне продолжают совершенствовать свои ракеты, но сократили масштабы их производства из-за экономических трудностей. При этом он подчеркнул, что у противника в приоритете находится производство "Шахедов" новых модификаций, небольших дронов без средств связи и навигации. При этом он добавил, что противник переходит от количества к качеству своей продукции.

"Сейчас россияне достаточно активно работают в морской сфере, поскольку увидели, что мы смогли разобраться с их флотом за счет наших дронов. И сегодня они пытаются наверстать упущенное", – подчеркнул Лебеденко.

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По его словам, автономные дроны, маневренные и устойчивые к РЭБ, – это то, на что будет делать ставку противник в ближайшее время.

Он добавил, что россияне будут пытаться догнать Украину в технологиях морских дронов, поэтому Украине важно быть на шаг впереди, ведь враг делает ставку на те же вещи, что и Украина.

Война в Украине: российские дроны

Как сообщал УНИАН, Россия представила несколько модифицированных вариантов беспилотников "Герань", что затрудняет работу противовоздушной обороны и дронов-перехватчиков.

Forbes отмечал, что Москва расширила развертывание реактивных беспилотников "Герань-3" и "Герань-4". В зависимости от конкретной модели эти БПЛА могут развивать скорость от 300 до 500 км/ч, что значительно больше, чем у поршневого "Герань-2".

Их более высокая скорость сужает окно взаимодействия, доступное украинским системам противовоздушной обороны, и значительно затрудняет противодействие беспилотникам-перехватчикам. К тому же они летают на больших высотах, что еще больше затрудняет перехват и снижает эффективность некоторых наземных оборонительных систем.

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