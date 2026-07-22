Первая страна Европы решила высылать иностранцев за 'ненадлежащий образ жизни'

Сегодня 21% населения Швеции - иностранцы.

Швеция принялась ужесточать миграционную политику. Согласно новому закону, иностранцев могут выгнать из страны за "ненадлежащий образ жизни". Об этом пишет Bild.

Как отмечает издание, в последние годы организованная преступность стала большой проблемой для Швеции. Поэтому власти решили высылать из страны не только тех, кто совершил тяжкое преступление, но и мелких правонарушителей. В частности вид на жительство могут отменить за неоплаченные долги, злоупотребление системой социального обеспечения или игнорирование предписаний государственных органов.

"Тот, кто живёт в Швеции, не должен причинять вред стране!" - заявил министр по вопросам миграции Йохан Форсселль, комментируя реформу.

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Таким образом, в Швеции должны появиться самые строгие иммиграционные правила во всей Скандинавии, подчеркивает Bild.

Впрочем, Шведское миграционное управление уверяет, что отдельные незначительные нарушения сами по себе не станут основанием для автоматической депортации иностранца.

Как пишут шведские СМИ, закон не затрагивает лиц, находящихся в стране в статусе беженца, граждан стран ЕС и тех, кто получил вид на жительство по программе воссоединения семей.

Украинцы в Европе

Как писал УНИАН, ранее Польша уже неоднократно депортировала украинских граждан за мелкие правонарушения. Так в мае украинский блогер заехал на автомобиле в заповедную зону, куда вход разрешен только пешком. После общественного резонанса украинца оштрафовали и выгнали из страны, запретив въезд в ЕС на 5 лет.

Также мы рассказывали, что Польша депортировала девять украинцев и двух белорусов, подозреваемых в вербовке беженцев на антиправительственные протесты. По данным польских спецслужб, эти лица действовали с осени 2025 года, используя темы коррупции и внутренней политики для разжигания эмоций.

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