23 июля порадует украинцев комфортным теплом, но местами задождит (карта)

В середине недели, 23 июля, в Украине ожидается комфортная температура в пределах +20°...+25°, даже на востоке уже не будет особо жарко, максимум +28°...+30°. На юге страны пройдут дожди и грозы, также днем кратковременные осадки вероятны и на западе страны. На остальной территории ожидается сухая погода с переменной облачностью. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +23°.
  • Во Львове в четверг будет переменная облачность. Ночью +11°, днем +23°, дождь.
  • В Луцке будет переменная облачность, ночью +12°, днем +22°, дождь.
  • В Ровно завтра переменная облачность, ночью +12°, днем +23°.
  • В Тернополе 23 июля ночью +11°, днем +22°, переменная облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +11°, днем +21°.
  • В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +10°, днем +22°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем будет +26°, переменная облачность, дождь.
  • В Черновцах в четверг - ясно, ночью +12°, днем +24°.
  • В Виннице завтра будет +11°...+22°, ясно.
  • В Житомире в четверг ночью +11°, днем +21°, переменная облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+22°, переменная облачность.
  • В Черкассах завтра ночью +15°, днем +23°, переменная облачность.
  • В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +24°, переменная облачность.
  • В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +14°...+24°.
  • В Одессе 23 июля - пасмурно, температура ночью +19°, днем +24°, дождь и гроза.
  • В Херсоне в четверг ночью будет +18°, днем +25°, пасмурно, дождь.
  • В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +17°, днем +23°, дождь.
  • В Запорожье температура ночью +20°, днем +25°, переменная облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +22°, переменная облачность.
  • В Харькове - переменная облачность, температура ночью +15°, днем +24°.
  • В Днепре температура ночью будет +18°, днем +24°, переменная облачность.
  • В Симферополе в четверг будет пасмурно, +18°...+25°, дожди.
  • В Краматорске завтра будет переменная облачность, температура ночью +16°, днем +28°.
  • В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +17°, днем +28°.
23 июля порадует украинцев комфортным теплом, но местами задождит (карта)

Какой праздник 23 июля, приметы погоды

23 июля - преподобного Антония Печерского. По приметам, если ночью гроза, то днем будет сухо и солнечно.

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