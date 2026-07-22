'У нас общая позиция': Хмара обсудил с Драпатым первые шаги в рамках сотрудничества

Это поддержка фронта, усиление поддержки партнеров, максимальный перенос войны на территорию агрессора.

Временный исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара согласовал первые шаги по сотрудничеству с новым главнокомандующим Вооруженными силами Михаилом Драпатым. В частности, Украина будет продолжать наносить ударные и технологические удары по России всеми средствами.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Обсудил это с главнокомандующим ВСУ генерал-майором Михаилом Драпатым. Уверен в генерал-майоре Драпатом, которого вчера имел честь выдвинуть на должность главнокомандующего. Договорились быть честными друг с другом, все разногласия решать в интересах украинских воинов. Вместе сможем выполнить поручение президента и обеспечить условия для максимальной эффективности наших Сил обороны", – заявил он.

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По словам Хмары, командиры бригад и корпусов озвучили конкретные вызовы, стоящие сегодня перед Силами обороны.

"Наши первые шаги – поддержать фронт, усилить поддержку партнеров, максимально перенести войну на территорию агрессора. Для этого обеспечим стабильный и гибкий доступ боевых частей к эффективным средствам, в частности дальнобойным, развитие технологий и асимметричных решений. Цель неизменна – технологическое превосходство нашей армии над российским врагом и максимальное сохранение жизней людей за счет технологических изменений", – отметил и.о. министра.

Также он подчеркнул необходимость масштабировать то, в чём уже достигнута эффективность: deep strike и middle strike, НРК и другие решения, которые спасают жизни воинов и более эффективно уничтожают противника.

"Также обсудили с главнокомандующим видение будущего. У нас общая позиция относительно развития Сил обороны Украины. Президент поддержал наше видение. Работаем над стратегией – практическими шагами, как завершить войну на условиях Украины и заставить Россию пойти на долгосрочный мир", – подытожил Хмара.

Назначение нового главнокомандующего – что известно

Как сообщал УНИАН, 21 июля Владимир Зеленский назначил командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-майора Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского.

В то же время новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины стал генерал-майор Игорь Скибюк.

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