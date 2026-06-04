Украинская баллистика уже летом улетит в Москву, - сооснователь Fire Point

В ближайшие дни компания Fire Point планирует подписать договор с Данией о производстве на их территории двигателей для украинской баллистической ракеты. Об этом в эфире Олеси Бацман сообщил соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман.

"У нас для "девятки" (FP-9, – УНИАН), которая может долететь до Москвы и с приличной скоростью поразить цель, есть все, кроме пока двигателя. То есть у нас есть привод, система управления, есть корпуса, но корпус двигателя у нас не установлен, пока двигатель не испытан. Двигатель мы испытаем в этом месяце и рассчитываю в ближайшее время начать уже тестовые полеты. Как только состоится тестовый полет и он покажет, что все работает нормально, следующие тестовые полеты нужно начинать уже туда, на Москву", – сказал Штилерман.

Он добавил, что украинские баллистические ракеты могут полететь на Москву уже этим летом или, самое позднее, в начале осени.

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"И поскольку мы никогда не ждем получения разрешения, кодификации, мы сразу же строим производственные линии, то мы никогда ничего не делаем в одном или двух экземплярах. Мы сразу делаем 10 тестовых экземпляров. Сделаем там 10-20 ракет, будем запускать их", – добавил Штилерман.

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Украинская баллистика: важные новости

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса подчеркивал, что появление у Украины собственной баллистической ракеты не приведет к критическим изменениям в войне против РФ. В то же время такое оружие позволит создать дополнительные возможности для Сил обороны.

Он также назвал наличие баллистики "серьезным аргументом" и добавил, что не так много стран в мире могут похвастаться наличием у них таких ракет.

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