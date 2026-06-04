Не просто запуск: в Defense Express объяснили значение второго испытания ракеты FP-7

На этот раз ракета продемонстрировала полностью управляемый полёт с корректировкой траектории уже после старта.

Второй известный запуск украинской баллистической ракеты FP-7 оказался гораздо важнее, чем может показаться на первый взгляд. Как сообщает Defense Express, во время новых испытаний была протестирована не базовая версия ракеты, а модификация FP-7.x, которая в будущем должна стать основой для создания перспективной антибаллистической ракеты Freya.

Видео запуска обнародовала главный технический директор компании Fire Point Ирина Терех. В отличие от первого тестового запуска, состоявшегося в конце февраля, на этот раз ракета продемонстрировала полностью управляемый полет с коррекцией траектории уже после старта.

На кадрах видно, как FP-7.x меняет курс в полете, что свидетельствует о работе систем управления. Именно эта способность считается одним из ключевых элементов будущего комплекса Freya, предназначенного для борьбы с баллистическими целями.

Видео дня

Эксперты объясняют, что для эффективного перехвата современных баллистических ракет недостаточно просто приблизиться к цели. Перехватчик должен обеспечить прямое попадание в боевую часть ракеты по принципу "hit-to-kill". Это особенно сложно, если цель маневрирует на сверхзвуковых или гиперзвуковых скоростях.

Именно поэтому испытания возможностей FP-7.x по быстрой корректировке курса и выполнению маневров имеют критическое значение для всей программы Freya. От работы этих систем будет напрямую зависеть способность будущего комплекса уничтожать такие угрозы, как российские баллистические ракеты "Искандер-М".

Интересной деталью испытаний стала необычная окраска отдельных элементов ракеты в розовый цвет. В Defense Express предполагают, что это может быть отсылкой к предыдущему проекту FP-5 "Фламинго", который также во время тестов получил подобную окраску. В то же время розовый цвет имеет и практическое значение – он облегчает визуальное наблюдение за ракетой в полете и поиск обломков после завершения испытаний.

Согласно обнародованным характеристикам, будущий перехватчик Freya будет иметь длину 7,25 метра, диаметр корпуса 0,53 метра и развивать скорость от 1500 до 2000 метров в секунду. Для удешевления производства корпус планируют изготавливать из композитных материалов.

Особое внимание разработчики уделяют стоимости проекта. Предполагается, что комплекс Freya будет создаваться с использованием уже существующих украинских и европейских технологических решений. Такой подход должен сократить сроки разработки и сделать систему значительно дешевле западных аналогов.

Фактически нынешние испытания FP-7.x стали одним из первых практических шагов на пути к созданию собственного европейского средства противоракетной обороны, которое в будущем может дополнить или частично заменить дефицитные ракеты PAC-3 MSE для комплексов Patriot.

Испытания ракеты FP-7

Ранее украинская компания Fire Point успешно испытала ракету FP-7.X, которая выполнила полет с полностью управляемым маневрированием, сообщила исполнительный и технический директор оборонной компании Ирина Терех.

Как сообщил обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников, в вопросе антибаллистики кооперация между европейскими производителями вооружения и украинскими компаниями очевидна. Поскольку наблюдается тенденция ухода Соединенных Штатов Америки от вопросов безопасности в Европе, то все острее встает вопрос, как именно можно защитить Европу от угроз со стороны Ирана и России.

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